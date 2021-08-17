19 августа в 20:00 (МСК)«Рандерс» у себя дома примет «Галатасарай». Встреча будет проходить в рамках раунда плей-офф Лиги Европы и пройдет на стадионе «Ауто Си Парк» в Дании. Аналитики Winline.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Рандерс»: форма, ставки и прогноз

Подопечные Томаса Томасберга удивляют на старте чемпионата Дании. Команда идёт на первом месте после пяти туров и показывает весьма впечатляющую игру. Датчане любят преподносить сюрпризы. В прошлом сезоне чемпионом неожиданно стал «Брондбю». В этом году тон задает скромный «Рандерс».

Нет сомнений, что рулевой датчан изберет атакующую модель игры, да и у «Галатасарая» проблем в обороне много. Томасберг довольно гибкий тренер, который может в течение тайма менять тактику: универсальных игроков у него в составе хоть отбавляй.

У хозяев не сможет принять участие в матче только нападающий Николай Брок-Мадсен, который имеет повреждение лица. Узнать предварительный состав команды на матч с турецким клубом вы можете здесь.

Пользователь Бек Бека считает, что датскому клубу вполне по силам одолеть более титулованного турецкого противника:





Есть внутреннее ощущение, что в первом тайме хозяева забьют минимум один гол. А коэффициент на ИТБ (0.5) в 1-м тайме на датчан Winline.ru предлагает весьма перспективный – 2.46.

«Галатасарай»: форма, ставки и прогноз

Турецкий клуб чувствует себя явно не в своей тарелке на старте этого евросезона, хотя по последним играм заметна положительная тенденция в их игре. В противостоянии с «ПСВ» мощь голландцев была видна невооруженным глазом. Туркам пришлось реабилитироваться перед своими болельщиками в поединках с шотландским «Сент-Джонстоном». Здесь уже у них всё было повеселее.

У «Галатасарая» по-прежнему очень много травмированных, что и есть основная причина такой слабой игры как у себя в чемпионате, так и на европейской арене. В поединке против датчан не смогут сыграть целых 7 человек, наиболее значимыми фигурами из которых являются Райан Бабель и Эмре Ташдемир. Узнать предварительный состав команды на игру с «Рандерс» вы можете здесь.

Капперы Betting Insider считают, что турецкий клуб даже с такими кадровыми проблемами способен увезти победу из Дании. Winline.ru предлагает поставить на победу гостей с коэффициентом 2.14.

Наш пользователь Мурад Зингаров также не сомневается в победе «Галатасарая», причем уверенной:





Если рассматривать другие варианты ставок, то очень неплохой исход в матче «Обе забьют – да». Winline.ru даёт множитель 1.80 на это событие.

«Рандерс» – «Галатасарай»: счет в последних матчах

«Галатасарай» хорошо провел только одну встречу в этом сезоне. И это был как раз матч на прошлой неделе против «Сент-Джонстона», где турки выиграли в Шотландии со счётом 4:2. В защите по-прежнему много проблем. Зато в атаке всё более-менее начинает налаживаться.

«Рандерс» немного забивают, но при этом почти не пропускают. Но и соперников уровня турецкого клуба хозяевам на пути пока не встречалось. Так что есть все шансы оформить минимальное преимущество перед ответной встречей, притом, что последние три игры датская команда выиграла.





Для тех, кто любит делать ставки на разные половины матчей, неплохим вариантом будет Ф2 (-0.5) на 2-ой тайм за 2.4. Есть уверенность что класс турецкого клуба всё же скажется в конце встречи.

«Рандерс» – «Галатасарай»: статистика личных встреч

Команды до этого матча не встречались друг с другом. Дания с Турцией на клубном уровне вообще не часто имели между собой дело в еврокубках. Будем ожидать от команд обоюдоострый искрометный футбол.

Для тех, кто не сильно давно в ставках и не любит гадать на кофейной гуще, можно посоветовать поставить на «количество голов в матче – 2-3». Winline.ru предлагает весьма достойный коэффициент 1.95 на этот исход.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Рандерс» – «Галатасарай» можно будет на датском телевидении, а также местных интернет-ресурсах.

Источник главного изображения: https://www.csahaber.com/