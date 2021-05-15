«Рейнджерс» выиграл чемпионат Шотландии без поражений. Команда набрала 102 очка за сезон

Сегодня в последнем туре «Рейнджерс» обыграл «Абердин» (4:0). Команда под руководством Джеррарда закончила сезон непобедимыми.



Статистика «Рейнджерс» за сезон 20/21:

102 очка

32 победы

6 ничьих

0 поражений

92 гола забито

13 пропущено

«Рейнджерс» еще за 6 туров до конца досрочно выиграл шотландскую Премьер-лигу, став 55-кратным чемпионом.

Это первый трофей Стивена Джеррарда в качестве главного тренера. Легенда «Ливерпуля» возглавил «Рейнджерс» летом 2018 года и два раза приводил клуб ко второму месту.

«Рейнджерс» прервал серию «Селтика», который побеждал 9 раз подряд с сезона 2010/2011.

После победы команды Джеррарда в чемпионате Шотландии изменились коэффициенты на следующего тренера «Ливерпуля». Букмекеры считают, что Стивен может сменить Клоппа. Кэф на это событие — 2.50.

Кто может стать следующим тренером «Ливерпуля»:

Стивен Джеррард: 2.50

Пепейн Лейндерс: 3.20

Хаби Алонсо: 6.50

Рафаэль Бенитес: 17.00

Диего Симеоне: 21.00

Как вы считаете, сможет ли Джеррард тренировать «Ливерпуль» в дальнейшем? Пишите свое мнение в комментариях!