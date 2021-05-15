«Рейнджерс» выиграл чемпионат Шотландии без поражений. Команда набрала 102 очка за сезон
Сегодня в последнем туре «Рейнджерс» обыграл «Абердин» (4:0). Команда под руководством Джеррарда закончила сезон непобедимыми.
Статистика «Рейнджерс» за сезон 20/21:
- 102 очка
- 32 победы
- 6 ничьих
- 0 поражений
- 92 гола забито
- 13 пропущено
«Рейнджерс» еще за 6 туров до конца досрочно выиграл шотландскую Премьер-лигу, став 55-кратным чемпионом.
Это первый трофей Стивена Джеррарда в качестве главного тренера. Легенда «Ливерпуля» возглавил «Рейнджерс» летом 2018 года и два раза приводил клуб ко второму месту.
«Рейнджерс» прервал серию «Селтика», который побеждал 9 раз подряд с сезона 2010/2011.
После победы команды Джеррарда в чемпионате Шотландии изменились коэффициенты на следующего тренера «Ливерпуля». Букмекеры считают, что Стивен может сменить Клоппа. Кэф на это событие — 2.50.
Кто может стать следующим тренером «Ливерпуля»:
- Стивен Джеррард: 2.50
- Пепейн Лейндерс: 3.20
- Хаби Алонсо: 6.50
- Рафаэль Бенитес: 17.00
- Диего Симеоне: 21.00
Как вы считаете, сможет ли Джеррард тренировать «Ливерпуль» в дальнейшем? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
StavkaIgra
58.4% WR-4.3% ROI
StavkaIgra
58.4% WR-4.3% ROI