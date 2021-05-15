Betting Insider

«Рейнджерс» выиграл чемпионат Шотландии без поражений. Команда набрала 102 очка за сезон

автор Сергей Рябкин

Сегодня в последнем туре «Рейнджерс» обыграл «Абердин» (4:0). Команда под руководством Джеррарда закончила сезон непобедимыми. 

Статистика «Рейнджерс» за сезон 20/21:

  • 102 очка
  • 32 победы
  • 6 ничьих
  • 0 поражений 
  • 92 гола забито 
  • 13 пропущено

«Рейнджерс» еще за 6 туров до конца досрочно выиграл шотландскую Премьер-лигу, став 55-кратным чемпионом. 

Это первый трофей Стивена Джеррарда в качестве главного тренера. Легенда «Ливерпуля» возглавил «Рейнджерс» летом 2018 года и два раза приводил клуб ко второму месту. 

«Рейнджерс» прервал серию «Селтика», который побеждал 9 раз подряд с сезона 2010/2011.

После победы команды Джеррарда в чемпионате Шотландии изменились коэффициенты на следующего тренера «Ливерпуля». Букмекеры считают, что Стивен может сменить Клоппа. Кэф на это событие — 2.50

Кто может стать следующим тренером «Ливерпуля»:

  • Стивен Джеррард: 2.50
  • Пепейн Лейндерс: 3.20
  • Хаби Алонсо: 6.50
  • Рафаэль Бенитес: 17.00
  • Диего Симеоне: 21.00

Как вы считаете, сможет ли Джеррард тренировать «Ливерпуль» в дальнейшем? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.4% WR-4.3% ROI
Рейнджерс, конечно, показал просто шикарные результаты в этом сезоне, мощно одним словом 💪
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StavkaIgra
58.4% WR-4.3% ROI
По поводу будущего тренера Ливерпуля пока судить не возьмусь)
Но очень было бы интересно послушать мнения других пользователей!У кого какие мнения и мысли имеются?)
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