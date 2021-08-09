10 августа в 22:00 по московскому времени «Рейнджерс» сыграет с «Мальме». Встреча состоится в рамках квалификации Лиги Чемпионов сезона 21/22. Аналитики Pin-up.ru дают следующие котировки на результат матча:

Победа «Рейнджерс» – 1.65

Ничья – 4.2

Победа «Мальме» – 6

«Рейнджерс»: форма, ставки и прогноз

В прошлом сезоне Стивен Джеррард смог вернуть титул чемпиона Шотландии в Глазго. Правда, в первых матчах Шотландской лиги команда уже успела оступиться в гостях, проиграв «Данди Юнайтед» (0:1).

«Рейнджерс» традиционно очень сильно играют дома и это может стать ключевым моментом в противостоянии с «Мальме». Помешать шотландцам в этой игре сможет нехватка игровой практики: Премьершип только начался, в то время как Шведская лига уже наполовину сыграна.

Шведы должны будут пристально следить за Янисом Хаджи и Кемаром Руфом – в прошедшем сезоне футболисты на двоих забили 23 гола.

«Мальме»: форма, ставки и прогноз

«Мальме» под руководством Йона-Даля Томассона выиграл в 6 матчах из 8. За предыдущие 5 сезонов в Шведской лиге клуб ни разу не опускался ниже топ-3.

Сезон для «Мальме» начался раньше, поэтому их физическую подготовку можно считать образцовой. В квалификации Лиги Чемпионов клуб начал выступать еще в начале июля.

В первом матче с «Рейнджерс», «Мальме» забил два гола с разницей в 5 минут. Шотландцы смогли ответить только на один мяч, да и то в дополнительное время. На острие атаки будет будет играть Антонио Чолак, лучший бомбардир команды в этом сезоне. На его гол в матче аналитики дают кэф 4.50.

«Рейнджерс – Мальме»: Счет в последних матчах





В четырех из 5 последних встреч «Мальме» забивал минимум два гола. На ставку ТБ больше 2,5 можно поставить с кэфом 1.82.



Прогноз редакции Betting Insider

«Рейнджерс» только начали свой сезон и довольно тяжело в него вкатываются. «Мальме» напротив готовы давать бой в любом составе, ведь в первой игре могли вообще не пропускать.

Ставка редакции – Ф2 (1) за 1.87.