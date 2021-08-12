«Алавес» – «Реал Мадрид» прогноз на первый тур нового сезона Ла Лиги: 14 августа 2021 года - Betting Insider

14 августа в 23:00 (МСК) «Реал Мадрид» в первом матче нового сезона Ла Лиги встретится в гостях с «Алавесом». BetBoom предлагает следующие коэффициенты на исход встречи:

«Алавес»: форма, ставки и прогноз

Баски в прошлом сезоне заняли 16-е место, но по ходу турнира команде удалось обыграть на выезде мадридский «Реал» и дома одержать победу над «Вильярреалом».

В стартующем розыгрыше Ла Лиги «Алавес» сложно отнести к фаворитам даже на попадание в топ-10, но команда умеет хорошо подстраиваться под соперника и даже менять тактическую схему в зависимости от ситуации.

В прошлом сезоне баски использовали три схемы и в некоторых матчах именно тактические зарисовки вводили оппонентов в ступор. Чаще всего «Алавес» отдает предпочтение зарисовке с тремя нападающими 4-3-3, но 4-4-2 и 4-1-4-1 тоже в исполнении команды Хавьера Кальехи – не редкость.

В составе хозяев на поле также, скорее всего, появится уругваец Факундо Пельистри, который, как и в прошлом сезоне, будет выступать в составе басков на правах аренды. Точно не сыграет сенегалец Ндиайе.

Мало кто верит, что «Реал Мадрид» уступит в первом матче сезона, но капперы Betting Insider активно ставят на то, что хозяева способны минимум добиться ничьей.

BetBoom дает коэффициент 2.70 на то, что «Алавес» не проиграет. Этот бет достаточно рискованный, но в первом матче сезона все может случиться.

«Реал Мадрид»: форма, ставки и прогноз

Мадридский «Реал» после ухода Рамоса, Варана и Зидана должен начинать новую жизнь. Команде предстоит вступать в новый сезон со своим бывшим наставником Карло Анчелотти.

Во время очень краткой предсезонной подготовки мадридцы смогли добиться лишь одной ничьей в двух матчах. Этот показатель ни о чем не говорит, так как большая часть основных футболистов получила право на отдых.

«Реал Мадрид» не стал никем усиливаться в трансферное окно. Клуб по-прежнему грезит о покупке Мбаппе, но после перехода в стан парижан Месси француз может захотеть остаться минимум на сезон в «ПСЖ», чтобы поиграть с одним из лучших футболистов мира.

Также некоторые испанские источники сообщали, что Эдегор может покинуть клуб. Еще полгода назад Флорентино Перес говорил, что норвежец является золотым запасом команды, но сейчас мадридцы готов рассмотреть вариант с продажей Мартина в «Арсенал».

Как будет выглядеть мадридский «Реал» в предстоящем сезоне сложно прогнозировать, учитывая трансферную политику клуба. Многое также будет зависеть от звезд, которые по-прежнему не раскрылись (Родриго, Винисиус, Вальехо, Азар, Йович).

В предстоящей встрече мы не увидим на поле в составе гостей Карвахаля, Крооса, Менди и Себальоса.

Более половины прогнозистов считает, что гости одержат в первом туре Ла Лиги победу. На исход такого события BetBoom дает коэффициент 1.45.

«Алавес» – «Реал Мадрид»: Счет в последних матчах

Во время предсезонной подготовки «Алавес» выглядел лучше мадридцев, но здесь стоит учитывать тот факт, что «Реал» провел лишь два товарищеских матча.

3 из 5 последних матчей с участием «Алавеса» закончились со счетом 1:0. Кэф на ТМ 2,5 – 2.28.

«Алавес» – «Реал Мадрид»: статистика личных встреч

С 2002 года в очных встречах этих команд ни разу не была зафиксирована ничья. BetBoom предлагает кэф 1.19 на то, что матч завершится победой одной из команд..

В 3 из 5 последних матчей обе команды забивали голы. Кэф на то, что обе команды забьют – 1.87.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Алавес» – «Реал Мадрид» 14 августа в 23:00 по московскому времени покажет OKKO Футбол.