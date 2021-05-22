Получи 1000 рублей к матчу «Реал» – «Вильярреал»! Игра стартует в 19:00

Чемпионская гонка Ла Лиги закончится уже сегодня! «Реалу» нужно побеждать и надеяться на потерю очков «Атлетико» в матче с «Вальядолидом».

Для «Реала» этот титул может стать вторым подряд, а для «Атлетико» – первым с 2014 года!

Интересные факты к игре

Обе забьют + ТБ (2,5) за 1.79. Ставка заходила в 5-ти из 6-ти последних очных встреч между этими командами.

1.79. Ставка заходила в 5-ти из 6-ти последних очных встреч между этими командами. Гол Мариано Диаса за 1.86. Мариано Диас забил три гола в трех последних матчах против «Вильярреала».

1.86. Мариано Диас забил три гола в трех последних матчах против «Вильярреала». ИТБ2 (1,5) за 3.53. «Вильярреал» три матча подряд забивает больше одного гола в Ла Лиге.

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