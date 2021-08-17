«Рейнджерс» – «Алашкерт» прогнозы на матч Лиги Европы: 19 августа 2021 года - Betting Insider

19 августа в 22:00 (МСК) «Рейнджерс» дома сыграет с «Алашкертом». Встреча состоится в рамках квалификации к групповому этапу Лиги Европы УЕФА, команды проведут первую встречу двухматчевого противостояния. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на здесь.

«Рейнджерс»: форма, ставки и прогноз

«Рейнджерс» в этом году принимал участие Лиге Чемпионов, где в полуфинале квалификации встречался со шведским «Мальме».

Шотландская команда в гостевой игре уступила (1:2), где проигрывая по ходу встречи (0:2), размочила счет только в конце игры. Единственный гол забил Дэвис на 95 минуте.

В домашней игре шотландцы открыли счет уже на 19 минуте, благодаря голу Морелоса. Все идет под диктовку шотландцев и вот на 46 минуте встречи у шведов происходит удаление Бонке, вроде бы все на руку им. Но это не помогло: в меньшинстве шведская команда забивает два гола за пять минут. И в итоге вновь поражение «Рейнджерса» (1:2). И как итог шотландцы попадают в Лигу Европы УЕФА, вылетев с сильнейшего европейского турнира.

В текущем сезоне Чемпионата Шотландии «Рейнджерс» стартовал с домашней уверенной победы над футбольным клубом «Ливингстон» (3:0).

Во втором туре «Глазго Рейнджерс» уступил в гостях «Данди Юнайтед» (0:1). При чем в этом матче у них был перевес и во владении мячом и по ударам в ворота соперника, но мяч так и не шел до цели.

По различным причинам команде не смогут помочь в матче: Камара, Офоборх, Руф. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу команды «Рейнджерс» наши капперы оставили большинство прогнозов, а именно 37%.

Победу команды из Глазго эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.12. Хороший кэф дают на событие Ф1 (-1,5) вы можете поставить на него за 1.49 – неплохой вариант для того, чтобы добавить событие в вашу экспресс ставку.

«Алашкерт»: форма, ставки и прогноз

Команда из Армении начала свой путь в еврокубках в нынешнем сезоне с первого раунда квалификации Лиги Чемпионов. В первом матче этой стадии армянская команда по сумме двух матчей прошла уэльскую «Коннах Куэй», победив их в дополнительное время в ответном матче благодаря голу Безкура на 113 минуте встречи.

Во втором раунде ЛЧ армяне не смогли сдержать натиск молдавского «Шерифа», проиграв им в обоих матчах, с общим счетом (1:4) и вылетела в Лигу Европы.

А уже в полуфинале квалификации к групповому этапу ЛЕ был пройден казахстанский «Кайрат». Оба матча завершились в основное время ничейным счетом, а вот в дополнительное время армяне забили победный гол на 104 минуте, благодаря точному удару Глишича.

«Алашкерт» неудачно стартовал в Чемпионате Армении, проиграв два стартовых тура. Команда из Еревана идет на предпоследней девятой строчке, без забитых голов и с пятью пропущенными. В последнем туре было поражение от ФК «Ван» (0:2).

Все игроки ереванской команды в строю, травмированных игроков нет. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь

На победу «Алашкерта» наши капперы прогнозов не сделали. А вот на Ф2 (2,5) оставили прогноз 12% наших пользвателей сайта.

На победу «Алашкерта» в БК Pin-Up.ru дают кэф 17.00. На то, что армяне не проиграют (X2), можно поставить за кэф 5.80.

«Рейнджерс» – «Алашкерт»: счет в последних матчах

За последние восемь игр, которые команды провели в совокупности, лишь два раз было забито за матч менее двух мячей, а в пяти из них три и больше. Можно зарядить на событие «ТБ (2,5)». Pin-Up.ru предлагает на него кэф 1.52

«Рейнджерс» лишь один раз за последние четыре игры выиграл с разницей больше чем в один мяч. А «Алашкерт» только один раз проиграл с разницей больше чем в два мяча. Неплохой кэф дают на событие Ф2 (2,5), на него можно поставить за кэф 1.55.

Очных встреч за историю противостояний команд за последние 5 лет не было

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов