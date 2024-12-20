Российский боец попал в лучший ММА-промоушен мира летом, после победы на Претендентском турнире Даны Уайта. Его первый бой был запланирован на 7 декабря против Мартина Будая, но соперник снялся из-за травмы. Это сыграло на руку Ризвану — ему назначили бой с Кёртисом Блейдсом на турнире UFC Fight Night 252, который пройдёт 22 февраля 2025 года В Сиэтле. Американец занимает пятую строчку рейтинга, а всего шесть месяцев назад он дрался за временный пояс, но проиграл Тому Аспинэллу.

Букмекеры не особо верят в перспективы Куниева, коэффициенты на его победу стартуют с 4.20, в то время как котировки на Блейдса начинаются с 1.50. Если вы не понимаете, что означает коэффициент ставок и как рассчитать возможный выигрыш, воспользуйтесь калькулятором по ссылке. Там всё максимально просто — чтобы узнать потенциальный выигрыш по пари, достаточно ввести сумму и коэффициент.

Почему дебютанту с ходу дали топового соперника

Решение кажется нелогичным — как будто новичка бросили под танк только ради боя для рейтингового бойца. Но всё намного сложнее. В некогда конкурентном тяжёлом дивизионе откровенный застой. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть рейтинг: на 11-й строчке Тай Туиваса, идущий на серии из пяти поражений, на 8-й — Марчин Тыбура, проигравший два из последних четырёх боёв. А ещё там есть сдавший в последние годы Деррик Льюис и откровенные середняки Рожерио Де Лима и Кортес-Акоста.

Матчмейкеры пытаются встряхнуть дивизион и забросить в рейтинг парочку крепких и голодных до побед бойцов, которым есть что доказывать. И это роскошный шанс для Куниева — если он победит Блейдса, то может стать третьим российским тяжеловесом в пятёрке рейтинга.

У Ризвана отличные борцовские навыки, он умеет работать в клинче и за последние годы сильно подтянул ударку. В бою Претенденткой серии он сделал упор именно на стойку и зрелищно нокаутировал соперника. Да, бойцу стоит поработать над защитой от ударов в стойке, но Блейдс не тот соперник, который может уронить с одного удара. Это скорее работа на перспективу.

Понятно, что недооценивать Кёртиса нельзя. Его огромный опыт выступлений на высочайшем уровне против топовой оппозиции говорит сам за себя. Но у американца вряд ли будет преимущество в борьбе против бойца из Дагестана. А что касается стойки — Куниеву не нужно нестись в атаку сломя голову. Пусть у Блейдса нет одиночного нокаутирующего удара, но потрясти соперника и добить в партере он вполне может.

Для Ризвана видится два варианта развития событий. Первый — с ходу смять оппонента и нокаутировать его, как это сделал Павлович. Второй — начать бой осторожно, нащупывая слабые места Блейдса, чтобы потом перевести его на канвас и выйти на приём либо потрясти в стойке и добить в партере.