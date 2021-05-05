6 мая в 22:00 (МСК) «Рома» дома сыграет ответный матч с «МЮ». Встреча состоится в рамках стадии 1/2 финала Лиги Европы. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Рома»: форма, ставки и прогноз

«Рома» в четвертьфинале Лиги Европы прошла «Аякс». В гостях римляне обыграли голландцев (2:1). Дома сыграли вничью (1:1). В первом матче полуфинала Лиги Европы против «МЮ» итальянская команда крупно проиграла (2:6), выигрывая после первого тайма (2:1).

В Серии А «Рома» идет на седьмом месте с отрывом в 2 очка от восьмого «Сассуоло» и отставанием от шестого «Лацио» в 9 баллов. В последнем туре Серии А «Рома» в гостях проиграла «Сампдории» (0:2).

Римлянам не смогут помочь в предстоящей игре: Верету, Дзаньоло, Калафьори, Лопес, Педро, Спинаццола, Эль-Шаарави. Узнать предварительный состав «Ромы» вы можете здесь.

Третья по популярности ставка среди наших пользователей – это победа «Ромы». 8% ставок пришлись именно на этот вариант. Один из капперов нашего сайта с ником Zazhigalka оставил свой прогноз на победу римлян, ожидая от них дерзкой игры:

На победу «Ромы» в БК Pin-Up.ru дают кэф 3.75. Для экспресса будет хорошее событие 1X, такую ставку можно сделать за кэф 1.90.

«МЮ»: форма, ставки и прогноз

«МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы прошел «Гранаду» по сумме двух матчей (4:0). В первой полуфинальной встрече с «Ромой» команда Сульшера добилась преимущества в 4 мяча и практически предрешила исход противостояния.

В АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет на второй строчке с отрывом от третьего «Лестера» в 4 очка, при одной игре в запасе. А отставание от лидирующего в таблице «Сити» 13 очков. В последнем туре АПЛ «МЮ» в гостях сыграли вничью с «Лидсом» (0:0).

Команда Сульшера проводит семиматчевую серию без поражений, в которых:

6 игр выиграли;

Одну сыграли вничью.

В составе англичан в этом сезоне феерит Фернандеш, который отметился в первом матче с «Ромой» двойным дублем (два гола + две голевые передачи). У него на счету:

В АПЛ 16 голов и 11 голевых передач;

В Лиге Европы 5 голов и 3 ассиста.

В предстоящем матче «МЮ» не смогут помочь: Джонс и Марсьяль. Узнать предварительный состав «МЮ» вы можете здесь.

На победу «МЮ» оставили прогноз большинство наших капперов, а именно 68%. Один из капперов нашего сайта Kosyak считает, что «МЮ» возьмут вверх, ввиду нестабильных результатов римлян в этом сезоне:

Победу «МЮ» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.94.

«Рома» – «МЮ»: счет в последних матчах

«МЮ» в двух последних пяти играх забил 14 мячей. И в трех из пяти пропускал мячи в свои ворота.

«Рома» же в пяти последних встречах, во всех пропускала. А не смогла забить лишь в одном из пяти.

В Pin-Up.ru на событие «Обе забьют» можно поставить за 1.44.

«Рома» – «МЮ»: статистика личных встреч

«МЮ» в четырех последних очных встречах ни разу не проигрывал «Роме», а в трех из них выиграл. Хорошим вариантом, с подстраховкой на ничью, будет ставка на событие «Ф2 (0)». Pin-Up.ru дает кэф на это событие: 1.46.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию футбольного матча «МЮ» – «Рома» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:50 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов