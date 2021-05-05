Сульшер готовится к финалу. Прогноз на ответный матч 1/2 ЛЕ
6 мая в 22:00 (МСК) «Рома» дома сыграет ответный матч с «МЮ». Встреча состоится в рамках стадии 1/2 финала Лиги Европы. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:
Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.
«Рома»: форма, ставки и прогноз
«Рома» в четвертьфинале Лиги Европы прошла «Аякс». В гостях римляне обыграли голландцев (2:1). Дома сыграли вничью (1:1). В первом матче полуфинала Лиги Европы против «МЮ» итальянская команда крупно проиграла (2:6), выигрывая после первого тайма (2:1).
В Серии А «Рома» идет на седьмом месте с отрывом в 2 очка от восьмого «Сассуоло» и отставанием от шестого «Лацио» в 9 баллов. В последнем туре Серии А «Рома» в гостях проиграла «Сампдории» (0:2).
Римлянам не смогут помочь в предстоящей игре: Верету, Дзаньоло, Калафьори, Лопес, Педро, Спинаццола, Эль-Шаарави. Узнать предварительный состав «Ромы» вы можете здесь.
Третья по популярности ставка среди наших пользователей – это победа «Ромы». 8% ставок пришлись именно на этот вариант. Один из капперов нашего сайта с ником Zazhigalka оставил свой прогноз на победу римлян, ожидая от них дерзкой игры:
На победу «Ромы» в БК Pin-Up.ru дают кэф 3.75. Для экспресса будет хорошее событие 1X, такую ставку можно сделать за кэф 1.90.
«МЮ»: форма, ставки и прогноз
«МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы прошел «Гранаду» по сумме двух матчей (4:0). В первой полуфинальной встрече с «Ромой» команда Сульшера добилась преимущества в 4 мяча и практически предрешила исход противостояния.
В АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет на второй строчке с отрывом от третьего «Лестера» в 4 очка, при одной игре в запасе. А отставание от лидирующего в таблице «Сити» 13 очков. В последнем туре АПЛ «МЮ» в гостях сыграли вничью с «Лидсом» (0:0).
Команда Сульшера проводит семиматчевую серию без поражений, в которых:
- 6 игр выиграли;
- Одну сыграли вничью.
В составе англичан в этом сезоне феерит Фернандеш, который отметился в первом матче с «Ромой» двойным дублем (два гола + две голевые передачи). У него на счету:
- В АПЛ 16 голов и 11 голевых передач;
- В Лиге Европы 5 голов и 3 ассиста.
В предстоящем матче «МЮ» не смогут помочь: Джонс и Марсьяль. Узнать предварительный состав «МЮ» вы можете здесь.
На победу «МЮ» оставили прогноз большинство наших капперов, а именно 68%. Один из капперов нашего сайта Kosyak считает, что «МЮ» возьмут вверх, ввиду нестабильных результатов римлян в этом сезоне:
Победу «МЮ» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.94.
«Рома» – «МЮ»: счет в последних матчах
«МЮ» в двух последних пяти играх забил 14 мячей. И в трех из пяти пропускал мячи в свои ворота.
«Рома» же в пяти последних встречах, во всех пропускала. А не смогла забить лишь в одном из пяти.
В Pin-Up.ru на событие «Обе забьют» можно поставить за 1.44.
«Рома» – «МЮ»: статистика личных встреч
«МЮ» в четырех последних очных встречах ни разу не проигрывал «Роме», а в трех из них выиграл. Хорошим вариантом, с подстраховкой на ничью, будет ставка на событие «Ф2 (0)». Pin-Up.ru дает кэф на это событие: 1.46.
Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?
В прямом эфире трансляцию футбольного матча «МЮ» – «Рома» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:50 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.
Автор прогноза: Денис Антипов