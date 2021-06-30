Роналду и «Ювентус» не ведут переговоров по новому контракту. По кэфам фаворит на трансфер – топ-клуб АПЛ
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не ведёт переговоры с клубом о продлении контракта.
«Ювентус» ждет окончательного решения от португальца и его агента Жорже Мендеша по поводу того, останется форвард в клубе этим летом или нет.
Действующий контракт между «Ювентусом» и Роналду рассчитан до июня 2022 года. Итальянский клуб пока не получал официальных запросов по трансферу игрока.
В минувшем сезоне Серии А Роналду стал лучшим бомбардиром, забив 29 голов в 33 матчах.
Куда может уйти Роналду?
- «Манчестер Юнайтед» – 2.75;
- «ПСЖ» – 3.50;
- «Реал» – 6.00;
- «Спортинг» – 7.00;
- «Бавария» – 9.50.
Источник: https://twitter.com/FabrizioRo...
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.