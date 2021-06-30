Роналду и «Ювентус» не ведут переговоров по новому контракту. По кэфам фаворит на трансфер – топ-клуб АПЛ

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не ведёт переговоры с клубом о продлении контракта.

«Ювентус» ждет окончательного решения от португальца и его агента Жорже Мендеша по поводу того, останется форвард в клубе этим летом или нет.

Действующий контракт между «Ювентусом» и Роналду рассчитан до июня 2022 года. Итальянский клуб пока не получал официальных запросов по трансферу игрока.

В минувшем сезоне Серии А Роналду стал лучшим бомбардиром, забив 29 голов в 33 матчах.

Куда может уйти Роналду?

«Манчестер Юнайтед» – 2.75;

«ПСЖ» – 3.50;

«Реал» – 6.00;

«Спортинг» – 7.00;

«Бавария» – 9.50.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRo...

