Betting Insider

Роналду и «Ювентус» не ведут переговоров по новому контракту. По кэфам фаворит на трансфер – топ-клуб АПЛ

автор Данил Симонов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не ведёт переговоры с клубом о продлении контракта.

«Ювентус» ждет окончательного решения от португальца и его агента Жорже Мендеша по поводу того, останется  форвард в клубе этим летом или нет.

Действующий контракт между «Ювентусом» и Роналду рассчитан до июня 2022 года. Итальянский клуб пока не получал официальных запросов по трансферу игрока.

В минувшем сезоне Серии А Роналду стал лучшим бомбардиром, забив 29 голов в 33 матчах.

Куда может уйти Роналду?

  • «Манчестер Юнайтед» – 2.75;
  • «ПСЖ» – 3.50;
  • «Реал» – 6.00;
  • «Спортинг» – 7.00;
  • «Бавария» – 9.50.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRo...

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