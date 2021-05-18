Betting Insider

Роналду забивал в 20 из 29 финалах. Кэф на его гол «Аталанте» — 2.02

автор Михаил Даньшин

19 мая «Ювентус» встретится с «Аталантой» в финале Кубка Италии. На победу команды Миранчука можно поставить с кэфом 2.60, а триумф подопечных Пирло идет с кэфом 2.77. Ничья котируется коэффициентом 3.45.

Роналду сыграл в 29 финалах различных турниров, однако выиграл он только 19. Во всех финальных матчах, в которых португалец принимал участие, ему удалось отличиться 20 раз: он забивал в 16 победных финалах, а в проигранных играх Криш смог отличиться только 4 раза.  

С «Ювентусом» Роналду выиграл 2 Суперкубка: в 2018 и 2020 гг., при этом он забил в обоих матчах. Однако он не смог отличиться в проигранном финале Кубка в 2020-м, и в матче за Суперкубок в 2019 году.

Как Роналду сыграет в финале?

  • Забьет гол – 2.02;
  • Забьет первый гол – 4.46;
  • Забьет последний гол – 4.46;
  • Забьет в первом тайме – 3.50;
  • Забьет во втором тайме – 2.90;
  • Забьет в обоих таймах – 10.00

Кроме того, букмекеры предлагают и другую линию на гол португальца и исход матча:

  • Роналду забьет и «Ювентус» победит – 3.50;
  • Роналду забьет и «Ювентус» победит со счетом 1:0 – 17.00;
  • Роналду забьет и «Ювентус» победит со счетом 2:0 – 16.00.

Если Роналду забьет, то как?

  • Забьет левой ногой: Да – 7.50, Нет – 1.06;
  • Забьет правой ногой: Да – 2.60, Нет – 1.44;
  • Забьет с пенальти: Да – 3.70, Нет – 1.23.

На гол португальца с пенальти дают кэф 3.70, а поставить на то, что Криш забьет ударом со штрафного можно с кэфом 14.00

Ознакомиться с прогнозом на матч вы можете здесь.

А вы верите в гол португальца? А как выступит Миранчук? Напишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.5% WR-4.3% ROI
Да сейчас и Ювентус и Роналду уже не те) 
Ну а так впринципе есть шансы на гол ,конечно. Но думаю , что Аталанта возьмёт этот кубок)
У кого ещё какие мысли?)
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Капперник
64.4% WR4.51% ROI
StavkaIgraДа сейчас и Ювентус и Роналду уже не те) Ну а так впринципе есть шансы на гол ,конечно. Но думаю , что Аталанта возьмёт этот кубок) У кого ещё какие мысли?)
X2, я думаю. А там уже фарт. Но Ювентус выиграет.
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Средство Победы
65.5% WR-5.5% ROI
StavkaIgraДа сейчас и Ювентус и Роналду уже не те) Ну а так впринципе есть шансы на гол ,конечно. Но думаю , что Аталанта возьмёт этот кубок) У кого ещё какие мысли?)
Как по мне, ТМ (2). Судя по их стате
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