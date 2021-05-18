19 мая «Ювентус» встретится с «Аталантой» в финале Кубка Италии. На победу команды Миранчука можно поставить с кэфом 2.60, а триумф подопечных Пирло идет с кэфом 2.77. Ничья котируется коэффициентом 3.45.

Роналду сыграл в 29 финалах различных турниров, однако выиграл он только 19. Во всех финальных матчах, в которых португалец принимал участие, ему удалось отличиться 20 раз: он забивал в 16 победных финалах, а в проигранных играх Криш смог отличиться только 4 раза.

С «Ювентусом» Роналду выиграл 2 Суперкубка: в 2018 и 2020 гг., при этом он забил в обоих матчах. Однако он не смог отличиться в проигранном финале Кубка в 2020-м, и в матче за Суперкубок в 2019 году.

Как Роналду сыграет в финале?

Забьет гол – 2.02 ;

; Забьет первый гол – 4.46 ;

; Забьет последний гол – 4.46 ;

; Забьет в первом тайме – 3.50 ;

; Забьет во втором тайме – 2.90 ;

; Забьет в обоих таймах – 10.00.

Кроме того, букмекеры предлагают и другую линию на гол португальца и исход матча:

Роналду забьет и «Ювентус» победит – 3.50 ;

; Роналду забьет и «Ювентус» победит со счетом 1:0 – 17.00 ;

; Роналду забьет и «Ювентус» победит со счетом 2:0 – 16.00.

Если Роналду забьет, то как?

Забьет левой ногой: Да – 7.50 , Нет – 1.06 ;

, Нет – ; Забьет правой ногой: Да – 2.60 , Нет – 1.44 ;

, Нет – ; Забьет с пенальти: Да – 3.70, Нет – 1.23.

На гол португальца с пенальти дают кэф 3.70, а поставить на то, что Криш забьет ударом со штрафного можно с кэфом 14.00.

Ознакомиться с прогнозом на матч вы можете здесь.

А вы верите в гол португальца? А как выступит Миранчук? Напишите свое мнение в комментариях!