Роналду забивал в 20 из 29 финалах. Кэф на его гол «Аталанте» — 2.02
19 мая «Ювентус» встретится с «Аталантой» в финале Кубка Италии. На победу команды Миранчука можно поставить с кэфом 2.60, а триумф подопечных Пирло идет с кэфом 2.77. Ничья котируется коэффициентом 3.45.
Роналду сыграл в 29 финалах различных турниров, однако выиграл он только 19. Во всех финальных матчах, в которых португалец принимал участие, ему удалось отличиться 20 раз: он забивал в 16 победных финалах, а в проигранных играх Криш смог отличиться только 4 раза.
С «Ювентусом» Роналду выиграл 2 Суперкубка: в 2018 и 2020 гг., при этом он забил в обоих матчах. Однако он не смог отличиться в проигранном финале Кубка в 2020-м, и в матче за Суперкубок в 2019 году.
Как Роналду сыграет в финале?
- Забьет гол – 2.02;
- Забьет первый гол – 4.46;
- Забьет последний гол – 4.46;
- Забьет в первом тайме – 3.50;
- Забьет во втором тайме – 2.90;
- Забьет в обоих таймах – 10.00.
Кроме того, букмекеры предлагают и другую линию на гол португальца и исход матча:
- Роналду забьет и «Ювентус» победит – 3.50;
- Роналду забьет и «Ювентус» победит со счетом 1:0 – 17.00;
- Роналду забьет и «Ювентус» победит со счетом 2:0 – 16.00.
Если Роналду забьет, то как?
- Забьет левой ногой: Да – 7.50, Нет – 1.06;
- Забьет правой ногой: Да – 2.60, Нет – 1.44;
- Забьет с пенальти: Да – 3.70, Нет – 1.23.
На гол португальца с пенальти дают кэф 3.70, а поставить на то, что Криш забьет ударом со штрафного можно с кэфом 14.00.
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