Криштиану Роналду – игрок «МЮ»! Кэф на возвращение за сутки снизился с 5.00 до 1.12

«МЮ» объявил о переходе в клуб Криштиану Роналду. Об этом клуб сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter. Сумма трансфера составила 30 млн евро, а контракт подписан на 2 года.



Как развивались события?

26 августа Роналду сообщил Аллегри о своем желании покинуть туринский клуб;

Утром 27 августа португалец попрощался с командой и вылетел в Манчестер, но для подписания контракта с «Ман Сити»;

Позже стало известно, что клуб решил отказаться от покупки португальца: так как им было бы необходимо продавать Рахима Стерлинга;

В борьбу за Криша вступил его бывший клуб – «МЮ»;

Роналду сообщил своему агенту, что готов присоединиться к бывшей команде;

«МЮ» обсуждал с Криштиану и его агентом Жорже Мендешем контракт до 2023 года.

Также сообщалось, что игрок принял такое решение после разговора с бывшим тренером красных дьяволов сэром Алексом Фергюсоном.

Утром кэф на возвращение Криша составлял 5.00, а к обеду снизился до 1.83. в 17:30 мск кэф опустился до 1.12, что являлось минимальным за последние сутки.