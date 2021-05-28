Кэф на переход Роналду в «МЮ» обвалился после поражения в финале ЛЕ. В сделку может войти Погба
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
По слухам, «МЮ» может организовать обмен полузащитника Поля Погба на 36-летнего португальца.
Сообщается, что «Ювентус» не станет удерживать форварда, если он захочет уйти.
Букмекеры оценивают переход Криштиану в «МЮ» с кэфом 5.00. Следом идут «ПСЖ» и «Реал» с коэффициентами 5.50.
Следующий клуб Роналду:
- «МЮ» — 5.00
- «ПСЖ» — 5.50
- «Реал» — 5.50
- «Спортинг» — 6.00
- «Бавария» — 9.50
- «Ман Сити» — 14.00
В минувшем сезоне Роналду забил 29 голов в 33 матчах Серии А, став лучшим бомбардиром турнира.
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