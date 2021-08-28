Криш забьет больше Кейна и станет игроком года: специальная линия на итоги первого сезона после возвращения в «МЮ»
Еще одним важным трансфером этого лета можно назвать возвращение Криштиану Роналду в «МЮ», за который он выступал с 2003 по 2009 гг.
В начале лета кэф на возвращение был 3.00. А за последние сутки спустился с 5.00 до 1.12, в момент, когда Роналду прилетел в Манчестер.
Сумма трансфера составила 25 млн евро, а контракт подписан на 2 года.
Букмекеры также не остались в стороне и открыли линию на результативные действия португальца в составе манчестерского клуба:
- Забьет больше Кейна — 1.50;
- Забьет больше Салаха — 1.66;
- Забьет больше Лукаку — 2.00;
- Отдаст минимум 10 голевых передач — 2.00;
- Отдаст минимум 15 голевых передач — 15.00;
- Отдаст минимум 20 голевых передач — 201.00;
- Забьет минимум 25 мячей — 6.50;
- Забьет минимум 30 мячей — 13.00;
- Станет игроком года по версии PFA — 6.00;
- «МЮ» — чемпион Англии, Криштиану — лучший бомбардир — 26.00.
Напомним, что Лучший сезон Роналду за «МЮ» – 2007/2008. Тогда 22-летний португалец:
- Попал в команду года PFA;
- Стал лучшим игроком года по версии PFA;
- Стал лучшим молодым игроком года по версии PFA;
- Стал игроком года в АПЛ;
- Забил 42 гола и сделал 8 ассистов в 49 матчах;
- Выиграл «Золотую бутсу» АПЛ;
- Стал лучшим бомбардиром ЛЧ.
Всего же Роналду провел за «МЮ» 196 матчей, в которых забил 84 гола.
Сможет ли Роналду завоевать трофей с «МЮ» снова?
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