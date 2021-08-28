Криш забьет больше Кейна и станет игроком года: специальная линия на итоги первого сезона после возвращения в «МЮ»

Еще одним важным трансфером этого лета можно назвать возвращение Криштиану Роналду в «МЮ», за который он выступал с 2003 по 2009 гг.

В начале лета кэф на возвращение был 3.00. А за последние сутки спустился с 5.00 до 1.12, в момент, когда Роналду прилетел в Манчестер.

Сумма трансфера составила 25 млн евро, а контракт подписан на 2 года.

Букмекеры также не остались в стороне и открыли линию на результативные действия португальца в составе манчестерского клуба:

Забьет больше Кейна — 1.50 ;

; Забьет больше Салаха — 1.66 ;

; Забьет больше Лукаку — 2.00 ;

; Отдаст минимум 10 голевых передач — 2.00 ;

; Отдаст минимум 15 голевых передач — 15.00 ;

; Отдаст минимум 20 голевых передач — 201.00 ;

; Забьет минимум 25 мячей — 6.50 ;

; Забьет минимум 30 мячей — 13.00 ;

; Станет игроком года по версии PFA — 6.00 ;

; «МЮ» — чемпион Англии, Криштиану — лучший бомбардир — 26.00.

Напомним, что Лучший сезон Роналду за «МЮ» – 2007/2008. Тогда 22-летний португалец:

Попал в команду года PFA;

Стал лучшим игроком года по версии PFA;

Стал лучшим молодым игроком года по версии PFA;

Стал игроком года в АПЛ;

Забил 42 гола и сделал 8 ассистов в 49 матчах;

Выиграл «Золотую бутсу» АПЛ;

Стал лучшим бомбардиром ЛЧ.

Всего же Роналду провел за «МЮ» 196 матчей, в которых забил 84 гола.

Сможет ли Роналду завоевать трофей с «МЮ» снова?