Роналду забил два гола в первом матче после возвращения в «МЮ». Кэф на дубль был 3.70
«МЮ» у себя дома крупно обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:1 в рамках 4 тура АПЛ.
Особое внимание было нацелено на нападающего манчестерского клуба Криштиану Роналду. Португалец вышел в стартовом составе и оформил дубль в первом же матче после возвращения: он забил на 45+4-й и и 62-й минутах.
Забив два мяча, Роналду установил несколько достижений:
- Он забил 2+ гола в 200-й раз в карьере;
- Криш забил в возрасте 36 лет 218 дней. Только 2 игрока «МЮ» забивали в АПЛ, будучи старше: Гиггз и Скоулз.
Перед матчем букмекеры давали кэф 3.70 на то, что португалец оформит дубль.
«МЮ» на данный момент занимает первое место, имея в своем активе 10 очков.
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