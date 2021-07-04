Португальский нападающий планирует продлить контракт с туринским клубом еще на один год.

На днях агент Роналду контактировал с руководством «Ювентуса». Стороны хотели бы прийти к соглашению и продлить контракт еще на один сезон. Действующий контракт Роналду заканчивается летом 2022-го года.

Кэф на переход португальца в клуб из АПЛ – 3.00:

«Манчестер Юнайтед» – 4.00;

«ПСЖ» – 4.50;

«Спортинг» – 6.00;

«Барселона» – 13.00;

«Реал Мадрид» – 17.00.

Источник: https://jmania.it/ronaldo-juve...