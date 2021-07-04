Betting Insider

Роналду хочет остаться в «Ювентусе». Кэф на трансфер португальца в «МЮ» – 4.00

автор Владимир Сорокин

Португальский нападающий планирует продлить контракт с туринским клубом еще на один год.

На днях агент Роналду контактировал с руководством «Ювентуса». Стороны хотели бы прийти к соглашению и продлить контракт еще на один сезон. Действующий контракт Роналду заканчивается летом 2022-го года.

Кэф на переход португальца в клуб из АПЛ – 3.00:

  • «Манчестер Юнайтед» – 4.00;
  • «ПСЖ» – 4.50;
  • «Спортинг» – 6.00;
  • «Барселона» – 13.00;
  • «Реал Мадрид» – 17.00.

Источник: https://jmania.it/ronaldo-juve...

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