Сизикову подозревают в договорном матче. Букмекеры заметили резкий наплыв ставок после ее ошибок

В Париже задержали российскую теннисистку Янину Сизикову, которую подозревают в договорном матче. Согласно Le Paresien, спортсменку арестовали вечером 3 июня, сразу после матча парного разряда Сизикова/Александрова – Томлянович/Сандерс.

Что произошло?

Вчера вечером Сизикова и Александрова представляли Россию в матче парного разряда против Томлянович и Сандерс (Австралия). Во время игры произошел эпизод, который у многих вызвал подозрение.

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После этих нелепых ошибок букмекеры стали замечать резкий наплыв ставок. Также перед матчем в одну из букмекерских контор поступила ставка на победу Томлянович и Сандерс с потенциальным выигрышем в несколько сотен тысяч евро.

В итоге матч закончился победой теннисисток из Австралии (6:1, 6:1).

Сизикова уже подозревалась в договорных матчах

Прокуратура Франции в конце 2020 года заявила, что проводит расследование по матчу парного разряда «Ролан Гаррос», в котором Сизикова и Мэдисон Бренгл проиграли румынкам Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг (6:7, 4:6). Расследование до сих пор не закончилось.

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