«Ростов» – ЦСКА прогноз на матч 4 тура РПЛ: 14 августа 2021 года - Betting Insider

14 августа в 20:00 (МСК) «Ростов» дома сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в рамках четвертого тура РПЛ сезона 2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа «Ростов» – 3.20;

Победа ЦСКА – 2.33;

Ничья – 3.56.

«Ростов»: форма, ставки и прогноз

«Ростов» в текущем сезоне РПЛ идет на 14 месте, набрав в трех матчах лишь одно очко. В этих встречах три гола было забито и семь пропущено.

В первом туре Чемпионата России «Ростов» в домашнем матче проиграл «Динамо» (0:2). Во втором туре снова дома проиграл, но уже «Зениту» (2:4), где удавалось в игре два раза сократить счет до минимального. И в предыдущем туре было добыто первое очко в гостях у ФК «Химки», матч завершился (1:1). Большую часть в игре с подмосковной командой ростовчане вели (1:0) после гола Комличенко, но победу удержать не удалось: на 70 минуте счет с пенальти сравнял Глушаков.

В последних четырех официальных играх у ростовской команды в активе нет ни одной победы и только одна ничья.

В ростовской команде не так давно произошли кадровые перемены. Пост главного тренера покинул Карпин, за место которого занял один из самых именитых российских тренеров – Семин.

«Ростову» из-за проблем со здоровьем не смогут помочь: Ковалев, Долгов, Соу.

Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Ростова» верят только 10% наших пользователей.

Победу «Ростова» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.20. «Жирный» кэф дают на Ф1 (0) за 2.29.

ЦСКА: форма, ставки и прогноз

ЦСКА начал сезон в РПЛ с победы, но потом проиграл две игры к ряду. Как итог три очка в таблице чемпионата и текущее десятое место.

В первом туре Чемпионата России ЦСКА выиграл у «Уфы» (1:0), Благодаря точному удару Заболотного. В двух следующих турах были поражения от «Локомотива» и «Динамо» с одинаковым счетом (1:2). Причем в обоих встречах команда Березуцкого открывала счет в матче, но этого не хватало взять очки.

У ЦСКА идет серия из двух поражений, а до этого было четыре победы подряд в официальных матчах.

У московской команды имеется несколько травмированных игроков: Магнуссон, Щенников, Заболотный. И не сможет сыграть Фукс, который принимал участие в олимпийских играх по футболу и пока отдыхает. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

В победу ЦСКА верят большинство наших пользователей, а именно 21%. Один из капперов нашего сайта с ником Артём Екимцев делает прогноз на то, что ЦСКА победит с минимальным преимуществом.

Победу ЦСКА эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.33. Неплохой кэф дают на 1X за 1.37 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.

«Ростов» – ЦСКА: счет в последних матчах

«Ростов» ни разу не выигрывал в четырех последних матчах. А ЦСКА побеждал в двух из четырех игр. Можно здесь зарядить на Ф2 (0) за кэф 1.64.

«Ростов» – ЦСКА: статистика личных встреч

У «Ростова» и ЦСКА в четырех последних сыгранных очных встречах было минимум 2 гола за время матча, а в трех из них более двух мячей. Pin-Up.ru предлагает неплохой кэф 1.53 на событие «ТБ (2)».

Московская и ростовская команды в четырех последних очных играх отличались в трех обе. Просматривается ставка на то, что обе команды забьют. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.84 на событие «Обе забьют».

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции в 19:30 по мск. Трансляцию можно приобрести за 149 рублей. До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов