«Зенит» снова станет чемпионом России? Букмекеры открыли линию на победителя сезона-2021/22

В пятницу, 23 июля стартует новый сезон РПЛ: откроет его матч «Ростов» – «Динамо».

Новичками в этом сезоне стали «Крылья Советов», которые стали победителями прошедшего розыгрыша ФНЛ, и «Нижний Новгород», который занял третье место.

Хотя по регламенту в РПЛ выходят первые две команды, «Оренбург», занявший как раз вторую строчку, перейти в РПЛ не смог: клуб не прошел лицензирование.

По мнению букмекеров, чемпионом в этом сезоне снова станет «Зенит». А каковы шансы у других команд?

Топ-5 претендентов выглядит следующим образом:

«Зенит» – 1.45;

«Спартак» – 6.50;

«Локомотив» – 15.00;

«Краснодар» – 15.00;

ЦСКА – 15.00.

Напомним, победителем прошлых трех сезонов является «Зенит».

Сможет ли «Зенит» в очередной раз стать чемпионом России? А за кого будете болеть вы?