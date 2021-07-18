«Зенит» снова станет чемпионом России? Букмекеры открыли линию на победителя сезона-2021/22
В пятницу, 23 июля стартует новый сезон РПЛ: откроет его матч «Ростов» – «Динамо».
Новичками в этом сезоне стали «Крылья Советов», которые стали победителями прошедшего розыгрыша ФНЛ, и «Нижний Новгород», который занял третье место.
Хотя по регламенту в РПЛ выходят первые две команды, «Оренбург», занявший как раз вторую строчку, перейти в РПЛ не смог: клуб не прошел лицензирование.
По мнению букмекеров, чемпионом в этом сезоне снова станет «Зенит». А каковы шансы у других команд?
Топ-5 претендентов выглядит следующим образом:
- «Зенит» – 1.45;
- «Спартак» – 6.50;
- «Локомотив» – 15.00;
- «Краснодар» – 15.00;
- ЦСКА – 15.00.
Напомним, победителем прошлых трех сезонов является «Зенит».
Сможет ли «Зенит» в очередной раз стать чемпионом России? А за кого будете болеть вы?
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