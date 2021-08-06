8 августа 20:00 (МСК) «Рубин» дома сыграет с «Ахматом». Встреча состоится в рамках третьего тура РПЛ сезона 2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

«Рубин»: форма, ставки и прогноз

Подопечные Слуцкого в прошлом сезоне РПЛ заняли четвертое место и попали в зону еврокубков. Где уже сыграли свой первый матч в рамках Лиги Конференций в гостевом матче с польским «Ракувом» (0:0). Игра получилась равной и сухой на голевые моменты.

«Рубин» бодро стартовал в РПЛ с двух побед и идет сейчас на второй позиции, имея в активе шесть очков, при четырех забитых мячах и без пропущенных голов.

В стартовом туре Чемпионата России текущего сезона «Рубин» в домашней встрече был сильнее «Спартака» (1:0). Единственный гол в матче записал на свой счет Самошников, воспользовавшись оплошностью в обороне соперника. Вратарь казанцев Дюпин в матче был на высоте и сделал несколько хороших сейвов.

Во втором туре в гостях у тульского «Арсенала» команда Слуцкого уверенно взяла победу (3:0). Где уже в первой тайме были забиты все голы. Красивый гол получился у Кварацхелии, который точно пробил в правый верхний угол ворот соперника.

Пока неизвестно состояние Шатова и Зуева после матча с «Ракувом», оба игрока были заменены еще в первой тайме из-за повреждений. Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Рубина» верят большинство наших пользователей, а именно 54%.

Победу «Рубина» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.08. Неплохой кэф дают на Ф1 (0) за 1.47 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.

«Ахмат»: форма, ставки и прогноз

Грозненская команда в прошлом сезоне РПЛ заняла 11 место в таблице. От зоны вылета был приличный отрыв в 18 очков, до еврокубков тоже было далековато – 13 очков.

В рамках первого тура Чемпионата России «Ахмат» в гостевой встрече выиграл «Крылья Советов» (2:1). Грозненской команде удалось забить два быстрых мяча: на шестой минуте отличился Уткин, на двадцатой Конате. Этого хватило для победы, хозяева лишь одним точным ударом размочили счет.

А уже во втором туре грозненцы дома проиграли «Сочи» (1:2). Обидный гол в первой половине игры грозненцы забили в свои ворота, мяч переправил в них Уткин. Теперь уже проигрывая (0:2) им удалось только размочить счет в концовке встречи: на 86-й минуте отличился Янку. Грозненцы смотрелись в матче довольно неплохо, где-то и превосходили соперника, но в обороне сыграли неважно.

Команда Талалаева потерь в составе не имеет, все игроки здоровы. Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

На победу «Ахмата» наши пользователи сделали 12% от общего числа прогнозов на сайте.

Победу грозененцев эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.97. Хороший кэф дают на событие 1X за 1.75.

«Рубин» – «Ахмат»: счет в последних матчах





«Рубин» и «Ахмат» за последние свои три игры не пробивали тотал больше трех голов. Да и в трех матчах из шести было 3 гола за игру. На ТМ (3) дают хороший кэф в Pin-Up.ru, за 1.40.



«Рубин» – «Ахмат»: статистика личных встреч





«Ахмат» ни разу не проиграл «Рубину» за последние пять игр больше, чем в один мяч. Хороший кэф дают на событие Ф2 (1) за 1.38.



Учитывая счета последних очных игр, можно рискнуть и поставить на точный счет (1:1). Два раза из трех последних матчей этот счет сыграл. На такое событие дают «жирный» кэф 6.20.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Рубин» – «Ахмат» покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции в 19:30 по мск. Трансляцию можно приобрести за 149 рублей. До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов