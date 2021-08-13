Betting Insider

«Рубин» – «Крылья Советов» прогнозы на матч четвертого тура РПЛ: 15 августа 2021 года - Betting Insider

автор Данил Симонов

15 августа в 20:00 (МСК) казанский «Рубин» дома примет «Крылья Советов». Встреча состоится в рамках 4-тура РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

  • победа «Рубина» – 2.24;
  • победа «Крыльев Советов» – 3.53;
  • ничья – 3.42.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Рубин»: форма, ставки и прогноз

«Рубин» сделал то, что, к сожалению, в последнее время регулярно делают российские клубы в еврокубках. Вышел и проиграл команде под названием «Ракув» (0:1. И вылетел из Лиги конференций. Наверняка, многие из вас впервые в жизни услышали про этот клуб. Ну вот теперь знаете, какой реальный уровень чемпионата России.

Что сейчас нужно «Рубину»? 3 очка и только. Чтобы вернуться к жизни нужно выходить и обыгрывать «Крылья». Ни больше, ни меньше.

В матче с «Крыльями» «Рубину» не смогут помочь Деспотович и Зуев. Узнать предварительный состав казанцев вы можете здесь.

50% ставок в Betting Insider идут на победу «Рубина». Alexander Krugan объяснил, почему это самый лучший вариант.

Можно пойти дальше и взять фору «Рубина» (-1,5). Pin-Up.ru оценивает такую ставку коэффициентом 4.37.

«Крылья Советов»: форма, ставки и прогноз

«Крылья», в отличие от «Рубина», в еврокубках не играли, но начали чемпионат крайне неудачно. Три поражения в трех стартовых матчах. Причем не сказать, что команда ужасно играет. Просто в каждой игре чего-то не хватает. 

Ну если сейчас не набирать хотя бы очко, то когда? Начать сезон с четырех поражений подряд – это уже слишком будет. Нужны очки. Здесь и сейчас.

Против «Рубина» из-за травмы не сможет сыграть Якуба. Узнать предварительный «Крыльев» вы можете здесь.

18% ставок идут на то, что «Крылья» не проиграют. ‘Александр подробно рассказал, почему он будет играть от самарцев:

Если вы хотите сыграть от «Крыльев», то можно заиграть ставку ИТ2Б (1). В Pin-Up.ru за нее дают коэффициент 2.12

«Рубин» – «Крылья Советов»: счет в последних матчах

«Крылья» пропускают уже в 5-ти матчах подряд. Поставить на ИТ1Б (1) в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.52.

«Рубин» – «Крылья Советов»: статистика личных встреч

В последних трех личных встречах команд ни разу не было забито больше одного гола. Поставить на ТМ (1,5) в Pin-Up.ru можно за коэффициент 3.28.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Рубин» – «Крылья Советов» покажет телеканал «Матч Премьер». Стоимость месячной подписки на канал составляет 299 рублей. Также посмотреть игру могут зарегистрированные клиенты БК «Винлайн».

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.