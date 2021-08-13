«Рубин» – «Крылья Советов» прогнозы на матч четвертого тура РПЛ: 15 августа 2021 года - Betting Insider

15 августа в 20:00 (МСК) казанский «Рубин» дома примет «Крылья Советов». Встреча состоится в рамках 4-тура РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Рубин»: форма, ставки и прогноз

«Рубин» сделал то, что, к сожалению, в последнее время регулярно делают российские клубы в еврокубках. Вышел и проиграл команде под названием «Ракув» (0:1. И вылетел из Лиги конференций. Наверняка, многие из вас впервые в жизни услышали про этот клуб. Ну вот теперь знаете, какой реальный уровень чемпионата России.

Что сейчас нужно «Рубину»? 3 очка и только. Чтобы вернуться к жизни нужно выходить и обыгрывать «Крылья». Ни больше, ни меньше.

В матче с «Крыльями» «Рубину» не смогут помочь Деспотович и Зуев. Узнать предварительный состав казанцев вы можете здесь.

50% ставок в Betting Insider идут на победу «Рубина». Alexander Krugan объяснил, почему это самый лучший вариант.

Можно пойти дальше и взять фору «Рубина» (-1,5). Pin-Up.ru оценивает такую ставку коэффициентом 4.37.

«Крылья Советов»: форма, ставки и прогноз

«Крылья», в отличие от «Рубина», в еврокубках не играли, но начали чемпионат крайне неудачно. Три поражения в трех стартовых матчах. Причем не сказать, что команда ужасно играет. Просто в каждой игре чего-то не хватает.

Ну если сейчас не набирать хотя бы очко, то когда? Начать сезон с четырех поражений подряд – это уже слишком будет. Нужны очки. Здесь и сейчас.

Против «Рубина» из-за травмы не сможет сыграть Якуба. Узнать предварительный «Крыльев» вы можете здесь.

18% ставок идут на то, что «Крылья» не проиграют. ‘Александр подробно рассказал, почему он будет играть от самарцев:

Если вы хотите сыграть от «Крыльев», то можно заиграть ставку ИТ2Б (1). В Pin-Up.ru за нее дают коэффициент 2.12.

«Рубин» – «Крылья Советов»: счет в последних матчах

«Крылья» пропускают уже в 5-ти матчах подряд. Поставить на ИТ1Б (1) в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.52.

«Рубин» – «Крылья Советов»: статистика личных встреч

В последних трех личных встречах команд ни разу не было забито больше одного гола. Поставить на ТМ (1,5) в Pin-Up.ru можно за коэффициент 3.28.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Рубин» – «Крылья Советов» покажет телеканал «Матч Премьер». Стоимость месячной подписки на канал составляет 299 рублей. Также посмотреть игру могут зарегистрированные клиенты БК «Винлайн».