«Спартак» окажется сильнее в Казани. Прогноз на матч «Рубин» – «Спартак»

24 июля в 20:00 (МСК) «Рубин» дома в Казани сыграет со «Спартаком». Встреча состоится в рамках первого тура РПЛ сезона 2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

«Рубин»: форма, ставки и прогноз

«Рубин» в минувшем сезоне РПЛ занял четвертое место, набрав 53 очка. Благодаря чему казанцы обеспечили участие в еврокубках. В минувшем чемпионате команда Слуцкого из 30 игр:

16 выиграла;

9 проиграла;

5 сыграла вничью.

В последней игре Чемпионата России сезона 2020/21 «Рубин» в домашнем матче сыграл вничью с «Ротором» (1:1). Команда Слуцкого чудом ушла от поражения на последних секундах матча благодаря голу Деспотовича.

В последних семи товарищеских играх казанцы 4 раза выиграли и 3 проиграли. В них было забито 10 голов и пропущено 11. В последней контрольной игре «Рубин» проиграл «Сочи» (1:3). Проигрывая (3:0) по ходу встречи, казанцы размочили счет только на последних минутах матча – с 11-метрового удара поразил сетку Хакшабанович.

В прошедшем сезоне РПЛ лучшими бомбардирами команды были:

Деспотович (14 мячей);

Макаров (7).

«Рубин» в последних контрольных матчах много экспериментировал с составом, посмотрел на деле большое количество игроков. В текущем составе казанской команды можно выделить следующих футболистов: Игнатьев, Евтич, Кварацхелия, Макаров, Шатов, Деспотович. Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Рубина» верят только 5% наших пользователей. Один из капперов нашего сайта Саша Белый. делает ставку на «Рубин», считая, что они играют в интересный футбол со Слуцким во главе:





Победу «Рубина» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.24. Кэф на 1X за 1.59 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.

«Спартак»: форма, ставки и прогноз

«Спартак» в прошедшем сезоне РПЛ 2020/21 года забрал серебро, набрав 57 очков. Благодаря второй позиции, москвичи будут принимать участие в текущем сезоне в еврокубках. «Спартак» в прошедшем чемпионате из 30 игр:

17 выиграл;

7 проиграл;



6 сыграл вничью.

В последней игре Чемпионата России «Спартак» в гостевой встрече разошелся в мировую с «Ахматом» (2:2). Проигрывая по ходу встречи (0:2) после дубля Ильина, «Спартак» на 54 минуте благодаря точному удару Промеса один мяч отквитал, а на 82 минуте Мозес счет сравнял.

«Cпартак» перед стартом сезона выиграл Кубок Париматч Премьер, разгромив в матчах товарищеского турнира «Рубин», «Сочи» и «Химки». Команда Витории забила 13 голов и пропустила всего один в трех матчах, и то на последней минуте матча с «Химками». «Рубин» и «Сочи» получили по 4 гола, а химчане – 5.

У москвичей идет серия из четырех побед подряд в официальных играх. В последней из игр были биты «Химки» (5:1). А в РПЛ «Cпартак» не проигрывает четыре матча к ряду.

В минувшем сезоне РПЛ лучшими бомбардирами команды были:

Ларссон (15 мячей);

Соболев (14);

Понсе (9).

«Спартак» успешно наигрывал в официальных играх два состава. Эти игры показали, что резерв у команды огромный и потенциал игроков достаточно высокий. По контрольным играм неплохо себя проявили: Соболев, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Мелкадзе, Мозес, Бакаев, Ларссон, Умяров, Промес. Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Спартака» верят 14% наших пользователей. А большинство капперов прогнозируют событие Ф2 (0), а именно 68%. Один из капперов нашего сайта куку делает ставку с нулевой форой «Спартак», аргументируя ее тем, что москвичи в прекрасной форме и внушают доверие:





Победу «Спартака» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.36. Хороший кэф дают на событие Ф2 (0) за 1.68.

«Рубин» – «Спартак»: счет в последних матчах





«Рубин» за последние пять матчей не забил лишь в одном. А «Спартак» во всех пяти забивал. На то, что обе команды забьют дают хороший кэф в Pin-Up.ru, за 1.72.



«Рубин» – «Спартак»: статистика личных встреч





У «Рубина» и «Спартака» в трех последних сыгранных очных встречах было: в двух 2 гола за матч, в одном 3. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.50 на событие «ТБ (2)».



Учитывая счета последних очных игр, можно рискнуть и поставить на точный счет (0:1, 0:2 или 1:2). Два раза из трех последних эти счета проходили. На такое событие дают «жирный» кэф 3.15

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Рубин» – «Спартак» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 19:30 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов