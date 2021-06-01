Топ-3 тренда на матч Россия – Беларусь

Сегодня сборная России по хоккею проведет свой седьмой матч на ЧМ-2021. На этот раз нашим парням будут противостоять соседи из Беларуси. Кто победит? Узнаем уже скоро!

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре

Барабанов забьет или отдаст ассист за 1.35. Александр Барабанов совершал результативное действие в каждом матче ЧМ-2021 (4+3).

ИТМ России (4,5) за 1.70. Сборная России не забрасывала больше 4-х шайб за игру в 5-ти из 6-ти матчах ЧМ-2021.

ИТМ Беларуси (1,5) за 1.82. Ставка заходила в четырех последних личных встречах между командами.

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