Betting Insider

Россияне покидают Евро после поражения от датчан: 4829 прогнозов, у 25% капперов сыграла ставка П2

автор Михаил Даньшин

Сборная России в заключительном матче группового этапа на Евро проиграла сборной Дании.

В первом тайме игра была примерно равной, но под занавес первой половины датчане вышли вперед. После перерыва катастрофическая ошибка Зобнина привела ко второму забитому мячу в ворота Сафонова.

Затем Россия смогла забить один гол благодаря пенальти, который реализовал Дзюба. Казалось, что у российской сборной есть шансы на возвращение в игру, но голы Кристенсена и Мэле поставили крест на всех надеждах сборной России.

Россия – Дания – 1:4

Голы:

  • 38' Дамсгор;
  • 59' Поульсен;
  • 70' Дзюба (пенальти);
  • 79' Кристенсен;
  • 82' Мэле.

Четверть пользователей Betting Insider предсказывала победу сборной Дании:

  • ✅ П2 – 25%; 
  • ❌ П1 – 16%;
  • ❌ Х – 10%;
  • ✅ ОЗ – Да – 8%;
  • ❌ 1Х– 7%.

Датчане, благодаря победе над Россией и результату в матче Финляндия – Бельгия, заняли второе место в группе и вышли в 1/8 финала Евро.

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