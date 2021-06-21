Россияне покидают Евро после поражения от датчан: 4829 прогнозов, у 25% капперов сыграла ставка П2

Сборная России в заключительном матче группового этапа на Евро проиграла сборной Дании.

В первом тайме игра была примерно равной, но под занавес первой половины датчане вышли вперед. После перерыва катастрофическая ошибка Зобнина привела ко второму забитому мячу в ворота Сафонова.

Затем Россия смогла забить один гол благодаря пенальти, который реализовал Дзюба. Казалось, что у российской сборной есть шансы на возвращение в игру, но голы Кристенсена и Мэле поставили крест на всех надеждах сборной России.

Россия – Дания – 1:4

Голы:

38' Дамсгор;

59' Поульсен;

70' Дзюба (пенальти);

79' Кристенсен;

82' Мэле.

Четверть пользователей Betting Insider предсказывала победу сборной Дании:

✅ П2 – 25%;

❌ П1 – 16%;

❌ Х – 10%;

✅ ОЗ – Да – 8%;

❌ 1Х– 7%.

Датчане, благодаря победе над Россией и результату в матче Финляндия – Бельгия, заняли второе место в группе и вышли в 1/8 финала Евро.