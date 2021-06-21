Россияне покидают Евро после поражения от датчан: 4829 прогнозов, у 25% капперов сыграла ставка П2
Сборная России в заключительном матче группового этапа на Евро проиграла сборной Дании.
В первом тайме игра была примерно равной, но под занавес первой половины датчане вышли вперед. После перерыва катастрофическая ошибка Зобнина привела ко второму забитому мячу в ворота Сафонова.
Затем Россия смогла забить один гол благодаря пенальти, который реализовал Дзюба. Казалось, что у российской сборной есть шансы на возвращение в игру, но голы Кристенсена и Мэле поставили крест на всех надеждах сборной России.
Голы:
- 38' Дамсгор;
- 59' Поульсен;
- 70' Дзюба (пенальти);
- 79' Кристенсен;
- 82' Мэле.
Четверть пользователей Betting Insider предсказывала победу сборной Дании:
- ✅ П2 – 25%;
- ❌ П1 – 16%;
- ❌ Х – 10%;
- ✅ ОЗ – Да – 8%;
- ❌ 1Х– 7%.
Датчане, благодаря победе над Россией и результату в матче Финляндия – Бельгия, заняли второе место в группе и вышли в 1/8 финала Евро.
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