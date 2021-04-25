Через полтора месяца стартует перенесенный из-за эпидемии коронавируса Евро-2020, и букмекеры оценили шансы сборной России.

По их мнению, россияне имеют хорошие шансы на выход из группы. На такой исход можно поставить с кэфом 1.40. Победа в группе котируется кэфом 5.20.

Однако второе место в группе идет с кэфом 3.20, третье место — 2.40. А если вы верите, что Россия займет последнее, четвертое место в группе, то на этот исход дают кэф 4.50.

А на что еще можно поставить?

Помимо этого, букмекеры предлагают ряд линий на иные статистические данные сборной России.

Набранные очки:

Меньше (2,5) – 3.55 ;

; Больше (2,5) – 1.25 ;

; Меньше (3,5) – 2.00 ;

; Больше (3,5) – 1.72 ;

; Меньше (4,5) – 1.42 ;

; Больше (4,5) – 2.65.





Забитые голы:

Меньше (2,5) – 2.73 ;

; Больше (2,5) – 1.40 ;

; Меньше (3,5) – 1.75 ;

; Больше (3,5) – 1.96 ;

; Меньше (4,5) – 1.30 ;

; Больше (4,5) – 3.20.

Пропущенные голы:

Меньше (2,5) – 3.20 ;

; Больше (2,5) – 1.30 ;

; Меньше (3,5) – 1.90 ;

; Больше (3,5) – 1.80 ;

; Меньше (4,5) – 1.35 ;

; Больше (4,5) – 2.95.

Однако букмекеры не особо верят, что российская сборная сможет повторить успех трехлетней давности и дойти до четвертьфинала. Вероятность такого исхода всего — 27%.

Как далеко пройдет сборная России?

Выйдет в четвертьфинал — 3.75 ;

; Выйдет в полуфинал — 10.00 ;

; Сыграет в финале — 30.00 ;

; Выиграет Евро-2020 — 75.00.

Напомним, что на групповом этапе Россия сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

А вы верите в успех сборной России? Поделитесь своим мнением в комментариях!