Betting Insider

Россия не сможет выйти из группы на Евро-2020? Букмекеры оценили все возможные варианты

автор Сергей Рябкин

Через полтора месяца стартует перенесенный из-за эпидемии коронавируса Евро-2020, и букмекеры оценили шансы сборной России.

По их мнению, россияне имеют хорошие шансы на выход из группы. На такой исход можно поставить с кэфом 1.40. Победа в группе котируется кэфом 5.20.  

Однако второе место в группе идет с кэфом 3.20, третье место — 2.40. А если вы верите, что Россия займет последнее, четвертое место в группе, то на этот исход дают кэф 4.50.

А на что еще можно поставить?

Помимо этого, букмекеры предлагают ряд линий на иные статистические данные сборной России. 

Набранные очки: 

  • Меньше (2,5) – 3.55
  • Больше (2,5) – 1.25;
  • Меньше (3,5) – 2.00;
  • Больше (3,5) – 1.72;
  • Меньше (4,5) – 1.42;
  • Больше (4,5) – 2.65.


Забитые голы:

  • Меньше (2,5) – 2.73;
  • Больше (2,5) – 1.40;
  • Меньше (3,5) – 1.75;
  • Больше (3,5) – 1.96;
  • Меньше (4,5) – 1.30;
  • Больше (4,5) – 3.20.

Пропущенные голы:

  • Меньше (2,5) – 3.20;
  • Больше (2,5) – 1.30;
  • Меньше (3,5) – 1.90;
  • Больше (3,5) – 1.80;
  • Меньше (4,5) – 1.35;
  • Больше (4,5) – 2.95.

Однако букмекеры не особо верят, что российская сборная сможет повторить успех трехлетней давности и дойти до четвертьфинала. Вероятность такого исхода всего — 27%.

Как далеко пройдет сборная России?

  • Выйдет  в четвертьфинал — 3.75;
  • Выйдет в полуфинал — 10.00;
  • Сыграет в финале — 30.00;
  • Выиграет Евро-2020 — 75.00.

Напомним, что на групповом этапе Россия сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

А вы верите в успех сборной России? Поделитесь своим мнением в комментариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
Ну с Финляндией и Данией можно еще побороться в матчах, хоть тоже сборные и крепкие, но шансы есть думаю)А вот с Бельгией тут уже всё понятно думаю))
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Дофамин
44.6% WR-7.84% ROI
Финляндия и Дания должны обыграть сборную России. А Бельгия порвёт как шарик грелку.
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105×68
56.5% WR13.65% ROI
StavkaIgraНу с Финляндией и Данией можно еще побороться в матчах, хоть тоже сборные и крепкие, но шансы есть думаю)А вот с Бельгией тут уже всё понятно думаю))
Думаю что бороться нам придется только с финами, Дания тоже не подарок.
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Андрей Калинин6
0% WR0% ROI
В матчах с Бельгией и Данией будут серьезные проблемы. По Бельгии вопросов нет. Дания тоже очень серьезный соперник, который в начавшемся отборе к ЧМ уже накидала 8 мячей Молдове и 4 мяча Австрии на ее поле. Да еще и наша игра состоится не в Санкт-Петербурге, а в Копенгагене. Ничья здесь будет лучшим результатом для сборной России.
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Wasso
70.5% WR2.32% ROI
105×68Думаю что бороться нам придется только с финами, Дания тоже не подарок.
Согласен! Да ещё и у них в гостях... мы не сможем даже забить(
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Daniel Ortegа
51.9% WR-5.36% ROI
минимум- полуфиналист евро!
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