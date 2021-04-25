Россия не сможет выйти из группы на Евро-2020? Букмекеры оценили все возможные варианты
Через полтора месяца стартует перенесенный из-за эпидемии коронавируса Евро-2020, и букмекеры оценили шансы сборной России.
По их мнению, россияне имеют хорошие шансы на выход из группы. На такой исход можно поставить с кэфом 1.40. Победа в группе котируется кэфом 5.20.
Однако второе место в группе идет с кэфом 3.20, третье место — 2.40. А если вы верите, что Россия займет последнее, четвертое место в группе, то на этот исход дают кэф 4.50.
А на что еще можно поставить?
Помимо этого, букмекеры предлагают ряд линий на иные статистические данные сборной России.
Набранные очки:
- Меньше (2,5) – 3.55;
- Больше (2,5) – 1.25;
- Меньше (3,5) – 2.00;
- Больше (3,5) – 1.72;
- Меньше (4,5) – 1.42;
- Больше (4,5) – 2.65.
Забитые голы:
- Меньше (2,5) – 2.73;
- Больше (2,5) – 1.40;
- Меньше (3,5) – 1.75;
- Больше (3,5) – 1.96;
- Меньше (4,5) – 1.30;
- Больше (4,5) – 3.20.
Пропущенные голы:
- Меньше (2,5) – 3.20;
- Больше (2,5) – 1.30;
- Меньше (3,5) – 1.90;
- Больше (3,5) – 1.80;
- Меньше (4,5) – 1.35;
- Больше (4,5) – 2.95.
Однако букмекеры не особо верят, что российская сборная сможет повторить успех трехлетней давности и дойти до четвертьфинала. Вероятность такого исхода всего — 27%.
Как далеко пройдет сборная России?
- Выйдет в четвертьфинал — 3.75;
- Выйдет в полуфинал — 10.00;
- Сыграет в финале — 30.00;
- Выиграет Евро-2020 — 75.00.
Напомним, что на групповом этапе Россия сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).