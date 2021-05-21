Betting Insider

Кто выиграет ЧМ по хоккею: Россия или Канада? Букмекеры оценили шансы каждой из команд

автор Алексей Шабалдин

21 мая в Латвии стартует 84-й чемпионат мира по хоккею. Традиционно в турнире примут участие 16 сборных, разделенные на 2 группы по 8 команд в каждой. Сборная России попала в группу А, в которой она сыграет против Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Беларуси. 

Из 22 игроков, вызванных на ЧМ, только 7 игроков представляют клубы НХЛ. Наибольшее количество игроков, представляющих один клуб – из СКА: 8.

Букмекеры открыли линию на победителя турнира. В числе фаворитов, традиционно Россия и Канада. Топ-7 выглядит следующим образом:

  • Канада – 4.00;
  • Россия – 4.50;
  • Швеция – 5.00;
  • Финляндия – 7.00;
  • Чехия – 7.00;
  • США – 8.00;
  • Швейцария – 20.00.

Наименьшие шансы у Великобритании и Италии. Их победа оценивается коэффициентом 999.00.

Как выступит сборная России?

  • Выйдет в финал – 2.20;
  • Станет чемпионом – 4.50;
  • Проиграет в финале – 4.00;
  • Займет третье место – 3.80;
  • Займет 1-3 место – 1.55;

Кто станет лучшим бомбардиром сборной России?

  • Константин Окулов – 5.00;
  • Максим Шалунов – 5.00;
  • Александр Барабанов – 6.00;
  • Михаил Григоренко – 6.00;
  • Иван Проворов – 9.00.

Напомним, что сборная Канады выигрывала ЧМ 26 раз, Сборная России – 27 раз. (С учетом побед СССР: 22 и 5 соответственно).

Как выступит сборная России без своих основных звезд?

Комментарии
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Средство Победы
65.6% WR-5.12% ROI
Россия –вперёд!!!!
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Александр Буторин3
83.3% WR1.66% ROI
думаю что Чехия самый фаворит думаю возьмет
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Ринат Давлетов
51.1% WR-5.13% ROI
Финляндия будет чемпионом
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Валера Мороз
43.3% WR-8.18% ROI
РОССИЯ 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
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Анатолий Орлов3
60% WR0.32% ROI
канада
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