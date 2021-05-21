Кто выиграет ЧМ по хоккею: Россия или Канада? Букмекеры оценили шансы каждой из команд

21 мая в Латвии стартует 84-й чемпионат мира по хоккею. Традиционно в турнире примут участие 16 сборных, разделенные на 2 группы по 8 команд в каждой. Сборная России попала в группу А, в которой она сыграет против Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Беларуси.



Из 22 игроков, вызванных на ЧМ, только 7 игроков представляют клубы НХЛ. Наибольшее количество игроков, представляющих один клуб – из СКА: 8.

Букмекеры открыли линию на победителя турнира. В числе фаворитов, традиционно Россия и Канада. Топ-7 выглядит следующим образом:

Канада – 4.00 ;

; Россия – 4.50 ;

; Швеция – 5.00 ;

; Финляндия – 7.00 ;

; Чехия – 7.00 ;

; США – 8.00 ;

; Швейцария – 20.00.

Наименьшие шансы у Великобритании и Италии. Их победа оценивается коэффициентом 999.00.

Как выступит сборная России?

Выйдет в финал – 2.20 ;

; Станет чемпионом – 4.50 ;

; Проиграет в финале – 4.00 ;

; Займет третье место – 3.80 ;

; Займет 1-3 место – 1.55;

Кто станет лучшим бомбардиром сборной России?

Константин Окулов – 5.00 ;

; Максим Шалунов – 5.00 ;

; Александр Барабанов – 6.00 ;

; Михаил Григоренко – 6.00 ;

; Иван Проворов – 9.00.

Напомним, что сборная Канады выигрывала ЧМ 26 раз, Сборная России – 27 раз. (С учетом побед СССР: 22 и 5 соответственно).

Как выступит сборная России без своих основных звезд?