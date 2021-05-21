Кто выиграет ЧМ по хоккею: Россия или Канада? Букмекеры оценили шансы каждой из команд
21 мая в Латвии стартует 84-й чемпионат мира по хоккею. Традиционно в турнире примут участие 16 сборных, разделенные на 2 группы по 8 команд в каждой. Сборная России попала в группу А, в которой она сыграет против Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Беларуси.
Из 22 игроков, вызванных на ЧМ, только 7 игроков представляют клубы НХЛ. Наибольшее количество игроков, представляющих один клуб – из СКА: 8.
Букмекеры открыли линию на победителя турнира. В числе фаворитов, традиционно Россия и Канада. Топ-7 выглядит следующим образом:
- Канада – 4.00;
- Россия – 4.50;
- Швеция – 5.00;
- Финляндия – 7.00;
- Чехия – 7.00;
- США – 8.00;
- Швейцария – 20.00.
Наименьшие шансы у Великобритании и Италии. Их победа оценивается коэффициентом 999.00.
Как выступит сборная России?
- Выйдет в финал – 2.20;
- Станет чемпионом – 4.50;
- Проиграет в финале – 4.00;
- Займет третье место – 3.80;
- Займет 1-3 место – 1.55;
Кто станет лучшим бомбардиром сборной России?
- Константин Окулов – 5.00;
- Максим Шалунов – 5.00;
- Александр Барабанов – 6.00;
- Михаил Григоренко – 6.00;
- Иван Проворов – 9.00.
Напомним, что сборная Канады выигрывала ЧМ 26 раз, Сборная России – 27 раз. (С учетом побед СССР: 22 и 5 соответственно).