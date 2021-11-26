Betting Insider

Сборная России сыграет с Польшей в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-22. Букмекеры оценили шансы россиян сыграть на мундиале

автор Николай Караман

26 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей для европейских сборных, которая определит, какие еще три сборные выйдут на ЧМ-22 в Катаре. Группы и полуфинальные матчи выглядят следующим образом:

Группа А

Шотландия – Украина
Уэльс – Австрия

Группа В

Россия – Польша
Швеция – Чехия

Группа С

Италия – Македония
Португалия – Турция

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта. В случае успеха в матче против Польши, сборная России сыграет с победителем пары Швеция – Чехия. Для команды Карпина и финальная игра пройдет дома.

На итоги жеребьевки уже отреагировал Георгий Черданцев: «Отличный жребий! Два матча дома! Все в Катар!!!» – написал комментатор в твиттере.

В медиа уже обыграли известную удачливость Черданцева в прогнозировании:


Букмекеры тоже оценили шансы каждой из команд сыграть на ЧМ-22. В скобках указаны кэфы, которые были до жеребьевки.

  • Италия – 1.85, (было 1.65);
  • Португалия – 2.50 (1.65);
  • Польша – 3.00 (5.00);
  • Украина – 3.00 (6.00);
  • Швеция – 3.50 (3.20);
  • Австрия – 4.00 (6.00);
  • Россия – 4.00 (4.00);
  • Шотланлия – 4.00 (5.00);
  • Уэльс – 4.50 (4.00);
  • Чехия – 5.00 (5.00);
  • Турция – 7.00 (6.00);
  • Северная Македония – 25.00 (10.00).

А вы верите в успех сборной России?

Комментарии
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tiurikov-serega
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Если Карпин не сделает на два матча состав Сборной России наигранный то и Польшу не пройдем!! 
А так благодарен Владимиру Владимировичу что два матча финал и полуфинал пройдут на домашней арене!!
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