Сборная России сыграет с Польшей в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-22. Букмекеры оценили шансы россиян сыграть на мундиале

26 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей для европейских сборных, которая определит, какие еще три сборные выйдут на ЧМ-22 в Катаре. Группы и полуфинальные матчи выглядят следующим образом:

Группа А

Шотландия – Украина

Уэльс – Австрия

Группа В

Россия – Польша

Швеция – Чехия

Группа С

Италия – Македония

Португалия – Турция

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта. В случае успеха в матче против Польши, сборная России сыграет с победителем пары Швеция – Чехия. Для команды Карпина и финальная игра пройдет дома.

На итоги жеребьевки уже отреагировал Георгий Черданцев: «Отличный жребий! Два матча дома! Все в Катар!!!» – написал комментатор в твиттере.

В медиа уже обыграли известную удачливость Черданцева в прогнозировании:







Букмекеры тоже оценили шансы каждой из команд сыграть на ЧМ-22. В скобках указаны кэфы, которые были до жеребьевки.

Италия – 1.85, (было 1.65 );

(было ); Португалия – 2.50 ( 1.65 );

( ); Польша – 3.00 ( 5.00 );

( ); Украина – 3.00 ( 6.00 );

( ); Швеция – 3.50 ( 3.20 );

( ); Австрия – 4.00 ( 6.00 );

( ); Россия – 4.00 ( 4.00 );

( ); Шотланлия – 4.00 ( 5.00 );

( ); Уэльс – 4.50 ( 4.00 );

( ); Чехия – 5.00 ( 5.00 );

( ); Турция – 7.00 ( 6.00 );

( ); Северная Македония – 25.00 (10.00).

А вы верите в успех сборной России?