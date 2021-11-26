Сборная России сыграет с Польшей в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-22. Букмекеры оценили шансы россиян сыграть на мундиале
26 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей для европейских сборных, которая определит, какие еще три сборные выйдут на ЧМ-22 в Катаре. Группы и полуфинальные матчи выглядят следующим образом:
Группа А
Шотландия – Украина
Уэльс – Австрия
Группа В
Россия – Польша
Швеция – Чехия
Группа С
Италия – Македония
Португалия – Турция
Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта. В случае успеха в матче против Польши, сборная России сыграет с победителем пары Швеция – Чехия. Для команды Карпина и финальная игра пройдет дома.
На итоги жеребьевки уже отреагировал Георгий Черданцев: «Отличный жребий! Два матча дома! Все в Катар!!!» – написал комментатор в твиттере.
В медиа уже обыграли известную удачливость Черданцева в прогнозировании:
Букмекеры тоже оценили шансы каждой из команд сыграть на ЧМ-22. В скобках указаны кэфы, которые были до жеребьевки.
- Италия – 1.85, (было 1.65);
- Португалия – 2.50 (1.65);
- Польша – 3.00 (5.00);
- Украина – 3.00 (6.00);
- Швеция – 3.50 (3.20);
- Австрия – 4.00 (6.00);
- Россия – 4.00 (4.00);
- Шотланлия – 4.00 (5.00);
- Уэльс – 4.50 (4.00);
- Чехия – 5.00 (5.00);
- Турция – 7.00 (6.00);
- Северная Македония – 25.00 (10.00).