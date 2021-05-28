В России введут штрафы за скрытые переводы через иностранные кошельки

Государственная дума приняла законопроект о внесении изменений в КоАП, согласно которому в России вводятся штрафы за непредставление или несвоевременное представление в налоговую данных о переводах на сумму более 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки.

Новый закон начнет действовать с 1 октября 2021-го года. Штраф для граждан, должностных и юридических лиц составит от 20% до 40% суммы, переведенной на электронный кошелек.

Как это коснется капперов?

Нововведение заденет ставочников, которые играют в зарубежных букмекерских конторах и выводят деньги на иностранные кошельки. Если сумма переводов составит более 600 тысяч рублей в год, то капперу обязательно придется отчитываться перед ФНС, если сумма переводов составит более 600 тысяч рублей.

«Оказалось, что электронные кошельки действующим законом не затрагиваются. А многие используют их для тех же целей, что и банковские счета», — прокомментировал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

А вы ставите на зарубежных БК? Пишите в комментариях, как вы относитесь к новому закону.