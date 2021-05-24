🎁 Получи 5000 рублей к матчу Словакия – Россия! Начало матча – в 16:15

У сборной России по хоккею уже две победы подряд на этом ЧМ. Сегодня состоится матч против Словакии. Продлится серия?

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ТБ (6,5) за 2.70. Ставка заходила в обоих матчах сборной России на этом ЧМ.

Обе забьют (нет) за 4.00. В двух последних личных встречах этих команд на ЧМ, сборная Словакии не смогла забить в ворота России.

ИТБ2 (3,5) за 1.63. В 4-х из 6-ти последних очных встреч на ЧМ, сборная России забивала минимум 4 шайбы в ворота сборной Словении.