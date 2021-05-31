Получи до 1000 рублей к матчу Россия – Швеция! Игра стартует в 20:15

У сборной России 4 победы и одно поражение на ЧМ-2021 по хоккею. Какой будет статистика после матча со Швецией? Узнаем в 20:15!

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а BetBoom дарит бонус до 1000рублей!