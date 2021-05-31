Получи до 1000 рублей к матчу Россия – Швеция! Игра стартует в 20:15
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У сборной России 4 победы и одно поражение на ЧМ-2021 по хоккею. Какой будет статистика после матча со Швецией? Узнаем в 20:15!
🏒 (1.90) Россия – Швеция (3.33)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а BetBoom дарит бонус до 1000рублей!
- Бурдасов забьет за 2.50. Антон Бурдасов идет на третьем месте в списке бомбардиров ЧМ: на его счету 4 гола в 5-ти матчах.
- ИТБ1 (2,5) за 1.68. Россия забивала минимум три шайбы в 4-х из 5-ти матчей на ЧМ.
- ТБ (4,5) за 1.59. Ставка заходила в 4-х последних матчах сборной Швеции.