Кто заберет Кубок у «Локомотива»? Букмекеры открыли линию на обладателя Кубка России сезона-2021/22
13 августа состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России. Согласно регламенту, команды, дошедшие до этого этапа были, поделены на 11 групп, по три клуба в каждой. Напомним, что по данному формату турнир пройдет второй раз подряд.
Матчи этого этапа пройдут в дни еврокубковых матчей. Клубы, представляющие Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы, начнут свое участие в турнире со стадии 1/8 финала, в котором сыграют победители каждой из 11 групп.
Однако уже сейчас букмекеры открыли линию на победителя всего турнира.
Топ-5 претендентов выглядит следующим образом:
- «Зенит» – 3.80;
- «Спартак» – 5.40;
- «Локомотив» – 7.00;
- «Динамо» – 10.00;
- ЦСКА – 13.00.
Действующим победителем турнира является «Локомотив», обыгравший в финале «Крылья Советов» со счетом 3:1.
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