Вспомнишь всех обладателей Суперкубка России? Делись результатом в комментариях
Сезон-2020/21 официально закончился с финалом Евро. Уже скучаешь по крутому футболу? Начало следующего сезона уже в эту субботу! 17 июля «Зенит» сыграет против «Локомотива» за Суперкубок России.
Мы собрали тест, чтобы проверить, помните ли вы всех обладателей это трофея. Проходите простой тест, получайте подарки и пишите результаты – в комментариях!
Если тест не открывается, жми сюда, чтобы все-таки пройти его!
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Сколько чемпионов вспомнил? Делись результатами в комментариях!
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