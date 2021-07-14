Вспомнишь всех обладателей Суперкубка России? Делись результатом в комментариях

Сезон-2020/21 официально закончился с финалом Евро. Уже скучаешь по крутому футболу? Начало следующего сезона уже в эту субботу! 17 июля «Зенит» сыграет против «Локомотива» за Суперкубок России.

Мы собрали тест, чтобы проверить, помните ли вы всех обладателей это трофея. Проходите простой тест, получайте подарки и пишите результаты – в комментариях!

Если тест не открывается, жми сюда, чтобы все-таки пройти его!

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