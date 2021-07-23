Санчо: «Не могу дождаться момента, когда сыграю в Премьер-лиге». Кэф на победу «МЮ» в АПЛ – 8.45
Сегодня официально было объявлено о переходе Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».
«Всегда буду благодарен «Боруссии» за возможность сыграть в футбол на взрослом уровне, но я хотел однажды вернуться в Англию. Переход в «Манчестер Юнайтед» – это осуществление мечты. Не могу дождаться момента, когда сыграю в Премьер-лиге.
У «Манчестер Юнайтед» молодой состав, игроки воодушевлены. Я знаю, что вместе мы сможем добиться чего-то особенного и достичь успеха, который заслужили фанаты.
Я с нетерпением жду возможности поработать с тренером и его штабом, чтобы улучшить мою игру», – сказал Санчо.
Winline предлагает следующие коэффициенты на победу в АПЛ:
- «Манчестер Сити» – 1.64;
- «Челси» – 5.65;
- «Ливерпуль» – 5.75;
- «Манчестер Юнайтед» – 8.45;
- «Тоттенхэм» – 39.00.
Источник: https://www.manutd.com/en/news...
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