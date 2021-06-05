Сегодня состоятся полуфинальные матчи ЧМ-2021 по хоккею. В 1/2 финала сборная США встретится с Канадой, а Финляндия сыграет с Германией.

🔥 Букмекеры назвали фаворитов на выход в финал

🕒 (14:15) (2.43) США – Канада (2.60)

🕒 (18:15) (1.72) Финляндия – Германия (4.40)

Как мы видим, букмекеры ставят на финал США – Финляндия!

Напомним, что сборная России вылетела в четвертьфинале ЧМ-2021, проиграв в четвертьфинале по буллитам сборной Канаде.

Кого будете поддерживать в полуфинале? Пишите в комментариях!