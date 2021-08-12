15 августа в 18:30 (МСК) мадридский «Атлетико» сыграет свой первый матч в новом сезоне и начнет защиту титула. Pin-Up предлагает поставить на исход матча «Сельта» – «Атлетико»:

«Сельта»: форма, ставки и прогноз

«Сельта» в этом сезоне Ла Лиги рассчитывает на попадание в еврокубки. По итогам прошлого сезона клуб из Виго занял 8-е место. Команда очень много забивает и также много пропускает. В прошлом сезоне «Сельта» в 38 матчах забила 55 мячей, а пропустила 57.

В самой концовке сезона-2020/21 клуб из Виго выдал серию из 5 побед, причем на счету «Сельты» есть и виктория над «Барселоной» в прощальном, как позже потом выяснилось, матче для Лионеля Месси в составе каталонского клуба.

Во время предсезонной подготовки команда Эдуардо Коудета сделала акцент на оборонительных действиях. «Сельта» не пропустила ни одного мяча в 4 матчах, при этом забила в ворота соперника 6 голов и выиграла три встречи.

В это трансферное окно клуб также усилился двумя футболистами. Бывший полузащитник «Бенфики» Франко Серви теперь будет выступать за «Сельту». Также к команде Коудета присоединился левый защитник Хави Галан, которые последние три сезона играл за «Уэску».

Более 60% прогнозистов не сомневаются в победе гостей в первом туре нового сезона Ла Лиги, но мы бы посоветовали, учитывая очень хорошую форму «Сельты», взять непроигрыш хозяев. Pin-Up дает на такое событие коэффициент 1.81.

«Атлетико Мадрид»: форма, ставки и прогноз

Команда Диего Симеоне начинает защиту титула. Наверное, не стоит говорить, что футболисты мадридского клуба находятся в хорошем настроении. К клубу присоединился обладатель Кубка Америки Родриго де Пауль за 35 миллионов евро, а другие футболисты успешно выступили на международном уровне (Олимпиада, Евро, Кубок Америки).

Также на правах свободного агента мадридский клуб пополнил 20-летний бразильский левый вингер Маркос Пауло, который до этого выступал за «Флуминенсе». В прошлом сезоне бразилец выходил на поле 35 раз и отметился 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

В предстоящем сезоне «Атлетико» явно не будет отходить от своих принципов и не станет играть в открытый футбол. Диего Симеоне продолжит проповедовать прагматичный подход к игре, а футболисты в каждом матче будут изводить соперника яростными и быстрыми контратаками.

Во время предсезонной подготовки мадридцы выступали не очень удачно – одна победа и 3 поражения в 4 матчах. Эти показатели ни о чем не говорят, так как большая часть команды или отдыхала после изнурительного сезона, или участвовала в других международных соревнованиях.

В первом туре Ла Лиги команде Симеоне не смогут помочь Жоау Феликс и Фелипе – оба травмированы.

Прогнозисты Betting Insider не сомневаются в победе действующего чемпиона в первом туре Ла Лиги. Pin-Up предлагает сделать ставку на то, что гости начнут новый сезон с победы. Кэф на такое событие – 2.02.

«Сельта» – «Атлетико Мадрид»: Счет в последних матчах





В первом туре «Сельта» будет осторожничать. Команда не любит играть вторым номером, но ей это, скорее всего, придется сделать, чтобы не пропустить. В 4 товарищеских встречах, которые клуб из Виго провел этим летом, команда не пропустила ни одного мяча. Pin-Up предлагает сделать ставку на то, что как минимум одна команда не сможет отличиться в матче. Кэф – 1.87.



«Атлетико» в 4 последних матчах из 5 забивал меньше 1,5 мячей. Рекомендуем поставить на ИТМ 1,5 с кэфом 1.74.

«Сельта» – «Атлетико Мадрид»: статистика личных встреч





В 3 из 5 последних случаев встреча между этими командами завершалась вничью. Кэф на ничейный результат – 3.29;

В последний раз в Виго команды забивали более двух мячей в 2016 году. Pin-Up предлагает поставить на ТМ 2,5 с коэффициентом 1.70;

После прихода Диего Симеоне на пост главного тренера «Атлетико» «Сельта» дважды обыгрывала мадридцев дома со счетом 2:0. Pin-Up предлагает кэф 3.73 на то, что хозяева забьют более 1,5 мячей.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Сельта» – «Атлетико Мадрид» 15 августа в 18:30 в прямом эфире покажет OKKO Футбол.