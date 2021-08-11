​«Селтик» – «Яблонец» прогнозы на матч: 12 августа 2021 года - Betting Insider

12 августа в 21:45 (МСК) «Селтик» дома примет «Яблонец». Встреча состоится в рамках квалификации Лиги Европы. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:



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«Селтик»: форма, ставки и прогноз

А «Селтик» в полном порядке. В позапрошлом матче практически обеспечили себе проход в решающий раунд квалификации в Лигу Европы, в прошлой игре уничтожили «Данди» – 6:0. За последние два матча «кельты» забили 10 мячей, и за «Яблонец» становится по-настоящему страшно.

Решил ли «Селтик» задачу по проходу «Яблонца»? Вероятно, что да. Отыграть два мяча в гостях у «Селтика»… верится с трудом. Коллективу из Глазго нужно просто не проиграть в два мяча.

Все лидеры «Селтика» в строю. Узнать предварительный состав команды на матч с «Яблонцем» вы можете здесь.

62% наших капперов ставят на «Селтик». И их не смущает низкий коэффициент события. Николай Караман объяснил, почему в этой встрече лучше отталкиваться от шотландцев:

Учитывая, что первый матч «Селтик» уверенно забрал в гостях, можно предположить подобный сценарий и в ответной игре. В Pin-Up.ru фору хозяев (-1,5) оценивает коэффициентом 2.08.

«Яблонец»: форма, ставки и прогноз

При всем уважении к «Яблонцу», команда находится совершенно на другом уровне. Конечно же, на более низком. Чешский футбол в порядке на уровне сборных и одной команды местного чемпионата. В остальном, чехи сильно не дотягивают.

Реально ли выиграть у «Селтика» в два мяча? Если бы встреча проходила в Чехии, то еще можно было бы порассуждать. А так, очень слабо верится в камбэк.

Пока что «Яблонец» обходится без травм. Узнать предварительный состав чехов вы можете здесь.

На «Яблонец» не ставит практически никто. Максимум, что готовы допустить капперы – это, что команда поучаствует в результативной игре.

Но если вы все-таки хотите сыграть от «Яблонца», можно попробовать фору (+1,5) заиграть. Pin-Up.ru оценивает такую ставку коэффициентом 1.77.

«Селтик» – «Яблонец»: счет в последних матчах

Как можно заметить, в последнее время команды играют очень результативно. Поставить на ТБ (2,5) в их предстоящем матче в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.56.

«Селтик» – «Яблонец»: статистика личных встреч

Первая встреча в двухматчевом противостоянии команд закончилась победой «Селтика» – 4:2. Если вы хотите рискнуть и повторить такой точный счет в предстоящей игре, то в Pin-Up.ru это можно сделать за коэффициент 37.0.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Селтик» – «Яблонец» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».