Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы в преддверии матча против «Ростова».

– Какие выводы вы сделали о сопернике после игры ростовчан с «Динамо»?

– Что касается последнего матча «Ростова», то игра была достаточно равная.

Те моменты, которые были у «Динамо», они смогли реализовать, но «Ростов» всегда играет очень агрессивно, очень компактно, поэтому нас ждет очень сложный выезд.

К тому же погодные условия будут не самые лучшие – это будет сложнейший матч для нас.

– Перед матчем с «Химками» вы говорили о том, что команда только набирает форму, что вы навсегда довольны движением. Как сейчас идет процесс набора формы?

– Это процесс небыстрый. Для того, чтобы игрок набрал оптимальную форму – конечно, у всех есть индивидуальные отличия, кому-то нужно больше времени, кому-то меньше – требуется пара недель и три полноценных матча.

Это тот срок, который необходим для того, чтобы футболист был в тонусе и работал в привычном для него режиме, – сказал Семак.

«Ростов» – 6.36;

Ничья – 4.15;

«Зенит» – 1.57.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2021-...