​«Сент-Джонстон» – «Галатасарай» прогноз на матч: 12 августа 2021 года - Betting Insider

12 августа в 21:00 (МСК) «Сент-Джонстон» у себя дома примет «Галатасарай». Встреча будет проходить в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Аналитики Winline.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Сент-Джонстон»: форма, ставки и прогноз

Подопечные Каллума Иан Дэвидсона в первом матче показали характер на поле «Галатасарая» и увезли ничью из Турции. Все знают, как тяжело там играть, поэтому добытый результат сравни подвигу.

Перед ответной встречей все основные игроки в строю, но даже при максимальной мобилизации будет очень сложно противостоять грозному сопернику, который в первом поединке откровенно валял дурака.

На данный момент травм у футболистов «Сент-Джонстона» не имеется, значит команда будет в полной боеготовности перед ответной игрой с «Галатасараем». Узнать предварительный состав команды на матч с турецким клубом вы можете здесь.

На победу хозяев в этом поединке ставит четверть капперов Betting Insider. Коэффициент более чем приемлемый - 4.00. Те, кто рискнут поставить на победу шотландцев, имеют все возможности приумножить свой начальный капитал практически в 5 раз.

Пользователь Дмитрий Шмараев делает рискованное предположение, что в этом поединке выиграют хозяева:

Для тех, кто не любит рисковать, можно рассмотреть вариант только на второй тайм, где на ничью и «обе забьют – нет» Winline.ru предлагает поставить за 1.68

«Галатасарай»: форма, ставки и прогноз

«Галатасарай» представляет собой не очень веселое зрелище на старте этого евросезона, хотя по именам команда укомплектована более чем отлично. Была определённая доля невезения в матчах с «ПСВ», но общая мощь голландцев была видна невооружённым глазом.

В первом матче турки играли весьма осторожно по причине ограниченного состава и не очень наигранных связей между сочетаний в полузащите. В ответной игре им отступать некуда и придётся играть в атаку с первых минут игры.

У «Галатасарая» целый лазарет травмированных игроков. Это в определённой степени сказалось и в первом поединке. Сыграет это свою роль и в ответной игре. Здесь особое значение будет иметь, как Фатих Терим сумеет залатать дыры в стартовом составе. Ко всему прочему Муслера удалился в первом матче, а заменить его будет очень сложно. Узнать предварительный состав команды на игру с «Сент-Джонстоном» вы можете здесь.

Подавляющее большинство капперов Betting Insider считают, что турецкий клуб без проблем разберется со своим менее именитым шотландским соперником. Winline.ru предлагает поставить на победу гостей с коэффициентом 1.96.

Наш пользователь Николай Караман также не сомневается в победе «Галатасарая»:

Если рассматривать другие варианты ставок, то очень неплохой исход «обе забьют – да» за 1.88. Также на Winline.ru весьма вкусный вариант ТБ 1 в первом тайме за 2.03

«Сент-Джонстон» – «Галатасарай»: счет в последних матчах

Судя по представленной статистике можно сделать несколько выводов. «Сент-Джонстон» играет исключительно ничейные результаты, которые изобилуют голами. В данном поединке вряд ли будет ничья, потому как одной из команд надо по-любому побеждать. «Галатасарай» неплохо провел товарищеские матчи в предсезонке, но напрочь провалился с «ПСВ». Хорошая промежуточная ставка в этом противостоянии – 2-ой тайм ТБ 1.5. Winline.ru даёт на этот исход коэффициент 2.24.

«Сент-Джонстон» – «Галатасарай»: статистика личных встреч

Команды сыграли между собой свой первый матч в истории неделю назад. Он е изобиловал большим количеством моментов, но было видно, что команды играют максимально осторожно, с оглядкой на второй поединок в Шотландии.

По своему потенциалу турки на голову сильнее своих конкурентов. Если звезды сложатся как нужно и игроки «Галатасарая» не привезут сами себе несколько голов, они должны с запасом пробивать ИТБ 1.5. Тем более Winline.ru предлагает более чем вкусный коэффициент 2.09 на этот исход.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Сент-Джонстон» – «Галатасарай» можно будет на шотландском телевидении, а также местных интернет-ресурсах.