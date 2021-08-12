15 августа в 23:15 (МСК) «Севилья» проведет свой первый матч в новом сезоне Ла Лиги. Pin-Up предлагает следующие коэффициенты на исход матча «Севилья» – «Райо Вальекано»:

«Севилья»: форма, ставки и прогноз

В прошлом сезоне Ла Лиги «Севилья» до последнего тура боролась за попадание на пьедестал, но Лопетеги и компания не смогли подвинуть «Барселону». Команда в итоге заняла четвертое место, отстав от каталонцев на два очка.

Сейчас севильцы рассчитывают добраться до пьедестала. Команда сохранила своих лидеров и даже получила усиление в лице бывшего вратаря «Эйбара» Марко Дмитровича, который провел великолепный сезон несмотря на вылет команды в Сегунду.

Также «Севилья» приобрела аргентинского вингера Эрика Ламелу, который стал частью сделки по обмену с доплатой Брайана Хиля в «Тоттенхэм».

По-прежнему ходят слухи, что Жюль Кунде может перейти в «Челси», но испанцы не согласны на включение в сделку каких-либо футболистов, поэтому переговоры в ближайшее время могут прекратиться и «Севилья» сумеет сохранить лидера обороны.

Команда Лопетеги великолепно провела предсезонную подготовку, сыграв вничью с «ПСЖ» и «Ромой» и обыграв «Ковентри» и «Лас-Пальмас».

В первом туре «Севилье» не сможет помочь Оливер Торрес, который травмирован.

Более 60% прогнозистов не сомневаются в победе хозяев в первом туре нового сезона Ла Лиги. Pin-Up на такое событие предлагает коэффициент 1.46.

«Райо Вальекано»: форма, ставки и прогноз

Мадридский клуб после двухлетнего отсутствия вновь возвращается в элитный дивизион. Команда по итогам прошлого сезона заняла 6-е место в Сегунде. Но турнир среди команд, занявших места с третьего по шестое, позволил «Райо Вальекано» вновь вернуться в Примеру.

Многие испанские клубы имеют серьезные финансовые трудности из-за пандемии, поэтому команды второго эшелона в трансферное окно стараются сделать акцент на подписании игроков в аренду. «Райо Вальекано» подписало арендное соглашение с защитником «Альмерии» Иваном Мартосом и нападающим «Гранады» Антоньином.

Клуб покинули защитник Абдулайе Ба и нападающий Серхио Морено.

В предстоящем сезоне перед «Райо Вальекано» будет стоять только одна задача: закрепиться в элитном дивизионе.

Прогнозисты Betting Insider не верят в победу «Райо Вальекано» в первом туре Ла Лиги. Pin-Up предлагает сделать ставку на то, что гости не проиграют в этом матче. Кэф на такое событие – 2.75.

«Севилья» – «Райо Вальекано»: Счет в последних матчах





Сравнивать «Севилью» и «Райо Вальекано» не имеет никакого смысла. Команда Лопетеги гораздо опытнее и мощнее. Во время предсезонной подготовки севильцы провели два матча против топ-клубов – мадридцы такого опыта не имели.



В 4 из 5 последних матчей «Севилья» выигрывала встречи всухую, поэтому ставка на то, что гости забьют менее 0,5 мяча выглядит вполне логично. Кэф – 1.97.

«Райо Вальекано» в последних 8 матчах не уходил с поля без забитых мячей. Кэф на то, что мадридцы забьют больше 0,5 – 1.90.

«Севилья» – «Райо Вальекано»: статистика личных встреч





«Севилья» в последний раз в рамках испанской Примеры не выигрывала дома у «Райо Вальекано» в 2003 году. Кэф на победу хозяев – 1.46.

В 4 последних очных встречах этих команд забивалось более 3 мячей. Очень интересно выглядит ставка ТБ 3,5 с кэфом 3.30.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Севилья» – «Райо Вальекано» 15 августа в 23:15 по московскому времени покажут букмекерские компании Marathon Bet, Лига Ставок и Фонбет. Для того, чтобы смотреть трансляцию нужно будет пополнить счет на определенную сумму.