«Шахтер» – «Генк» прогнозы на матч: 10 августа 2021 года - Betting Insider

10 августа в 20:30 (МСК) «Шахтер» в домашнем матче сыграет с «Генком». Встреча состоится в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором команды проведут второй матч. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

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«Шахтер»: форма, ставки и прогноз

Донецкий «Шахтер» начал свой путь с третьего раунда квалификации в розыгрыше Лиги Чемпионов сезона 2021/22. В первом матче, который проходил в гостях для украинской команды была добыта победа (2:1). Проигрывая до 63 минуты, украинцы заработали пенальти, который успешно реализовал Тете. И уже в последней десятиминутке «Шахтер» вышел вперед, отличился Алан Патрик с передачи Исмаили. Была добыта очень важная гостевая победа и теперь в домашней встрече украинцам будет достаточно сыграть вничью, чтобы пройти дальше.

В Чемпионате Украины «Шахтер» идет на пятом месте и сыграл там три игры: две выиграл, одну проиграл. Начали «горняки» с двух побед , а вот в последнем туре дома уступили скромной «Александрии» (1:2). При чем в этом матче у хозяев было как территориальное преимущество по владению мячом (64% на 36%), так и по количествам ударов в створ ворот (6 на 2), но гости оказались расторопнее в завершении моментов. Уже в первом тайме до 21 минуты были забиты все голы, а остальную часть времени гости отбивались.

Украинской команде не смогут помочь из-за проблем со здоровьем: Мораес, Соломон, Бондарь. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу «Шахтера» пользователи нашего сайта оставили 57% прогнозов – первая по популярности ставка среди наших капперов. Один из пользователей сайта с ником Sabyr Sakta1 делает прогноз на Ф1 (-0,25), считая что будет голевая ничья или выигрыш хозяев:

Победу «Шахтера» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.77. Хороший кэф дают на событие Ф1 (0), вы можете поставить на него за 1.35 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.

«Генк»: форма, ставки и прогноз

Бельгийский «Генк» начал розыгрыш Лиги Чемпионов сезона 2021/22 также как и украинцы с третьего раунда. Первый матч с «Шахтером» был проигран в один мяч, теперь достаточно будет победы с минимальным счетом, чтобы свести игру в дополнительное время.

В Чемпионате Бельгии «Генк» идет на десятой позиции, имея в активе 4 очка в трех играх. Первые два тура не задались для «Генка» – всего одно очко удалось в них заработать. В последнем туре в гостевой игре удалось забрать 3 очка у «Кортрейка» (2:1). Уступая (0:1) до 52 минуты, «Генк» собрался и сделал небольшой камбэк. Причем второй гол был забит в добавленное время: на 92 минуте отличился Муньос.

У «Генка» все игроки в строю, травмированных нет. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу бельгийской команды капперы нашего сайта оставили 4% прогнозов.

На победу «Генка» в БК Pin-Up.ru дают кэф 4.30. Неплохой кэф дают на X2 за 2.05.

«Шахтер» – «Генк»: счет в последних матчах

У обеих команд в последних четырех сыгранных встречах было минимум 3 гола за время матча. Pin-Up.ru предлагает отличный кэф 1.63 на событие «ТБ (2,5)»

«Генк» их последних четырех игр лишь один раз проиграл больше чем в один мяч. «Шахтер» же только одну из четырех выиграл больше чем в один гол. Неплохой кэф дают Ф2 (1,5) за 1.43.

«Шахтер» – «Генк»: статистика личных встреч

Между командами была сыграна одна встреча, которая завершилась победой украинской команды (2:1). И «Шахтер» и «Генк» в последней встрече отличались. Да и гостям нужно забивать в любом случае, чтобы пройти дальше, а хозяева должны поймать их за увлечением атакой. На то, что обе команды забьют дают отличный кэф в Pin-Up.ru, за 1.85.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов