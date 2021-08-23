«Шахтер» – «Монако» прогноз на ответный матч Лиги чемпионов: 25 августа 2021 года - Betting Insider

25 августа в 22:00 (МСК) «Шахтер» в домашнем матче сыграет с «Бенфикой». Встреча состоится в рамках четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором команды проведут второй, ответный матч. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

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«Шахтер»: форма, ставки и прогноз

Донецкая команда начала свой путь в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов с третьего раунда квалификации. В нем украинская команда встречалась с бельгийским «Генком». В первой встрече этого противостояния донецкая команда отправилась в гости к «Генку», где в непростом для себя матче вырвала победу (2:1). Проигрывая большую часть игры «Шахтер» встрепенулся. Сначала Тете сравнял счет на 63 минуте с пенальти, а на 81 минуте победный гол забил Алан Патрик с передачи Исмаили.

В ответном матче украинцы выглядели более уверенно и повели в счете уже на 27 минуте, когда с ассиста Тете мяч в сетку ворот соперника отправил Траоре.

В первом матче противостояния с «Монако» украинцы одержали победу с минимальным счетом (1:0). Уже на 19 минуте отличился Педринью, который совершил великолепный проход и нанес удар в правый нижний угол ворот. Французская команда имела большое количество голевых моментов, но пробить оборону и голкипера соперника так и не получилось.

В Чемпионате Украины «Шахтер» располагается на второй строчке с 12 очками в активе, с отставанием от первого «Динамо» Киев в один балл. В пяти сыгранных играх четыре победы и одно поражение, при 11 забитых и трех пропущенных голах. В последней игре чемпионата был обыгран гостях «Черноморец» (3:0)

Донецкой команде не смогут помочь из-за проблем со здоровьем: Мораес и Бондарь. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу «Шахтера» пользователи нашего сайта оставили 14% прогнозов – вторая по популярности ставка среди наших капперов.

Победу «Шахтера» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.85. Хороший кэф дают на событие 1X, вы можете поставить на него за 1.54 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.

«Монако»: форма, ставки и прогноз

«Монако» свой путь в Лиге Чемпионов сезона 2021/22 начал, как и «Шахтер» с третьего раунда. Французский клуб в этой стадии в двухматчевом противостоянии был сильнее пражской «Славии».

В первом матче, в гостевой игре французы уверенно переиграли соперника, выиграв (2:0). Команда Ковача имела преимущество в матче по созданным голевым моментам и подкрепила это результатом. Голами отметились: Тчуамени и Фолланд.

Во втором матче у себя на домашней арене французы тоже уверенно обыграли соперника (3:1). Опять же французы создали огромное количество голевых моментов в отличие от соперника и контролировали игру полностью. В этой игре отметились: Мартинш, Головин и Диоп.

В Лиге 1 клуб из Монако стартовал неудачно: в трех играх всего одно очко, при забитом всего одном и четырем пропущенным голам. В последней игре чемпионата была проиграна в гостях встреча «Лансу» (0:2). Команда Ковача играла в большинстве 25 минут после пропущенного гола, но этим не воспользовалась, чтобы сравнять счет. А уже в конце игры на 86 минуте удалили Головина, после чего пропустили еще один.

Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу «Монако» наши капперы оставили большинство прогнозов, а именно 28%.

На победу футбольного клуба «Монако» в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.38. На Ф2 (0) можно поставить за кэф 1.73.

«Шахтер» – «Монако»: счет в последних матчах

У обеих команд в последних трех сыгранных встречах не было более трех голов за время матча. Pin-Up.ru предлагает отличный кэф 1.49 на событие «ТМ (3)»

«Шахтер» в трех последних играх не пропустил в свои ворота ни одного гола.. «Монако» же в последних трех играх ни разу не забил в ворота соперника. Неплохой кэф дают Тотал ком.2 меньше (1,5) за 1.62.

«Шахтер» – «Монако»: статистика личных встреч

Между командами была сыграна одна очная встреча, которая завершилась победой в гостях украинской команды (1:0). «Шахтер» играет теперь дома и должен воспользоваться плохой формой французов и оставить их за бортом ЛЧ. На Ф1 (0) дают отличный кэф в Pin-Up.ru, за 2.01.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Шахтер» – «Монако» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:45 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов