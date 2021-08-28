Betting Insider

Российские клубы узнали соперников по группам ЛЕ: букмекеры оценили вероятность «Спартака» и «Локомотива» сыграть в еврокубке весной

автор Николай Караман

27 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в ходе которой «Спартак» и «Локомотив» узнали своих соперников. Группы российских команд выглядят следующим образом:

Группа C: 

  • «Наполи», 
  • «Лестер», 
  • «Спартак»,
  • «Легия».

Группа E: 

  • «Лацио», 
  • «Локомотив»
  • «Марсель», 
  • «Галатасарай».

С полным составом групп вы можете ознакомиться здесь.

Букмекеры по-разному оценили шансы каждой из российских команд выйти из своих групп в стадию плей-офф: так, по оценкам экспертов, вероятность выхода «Локомотива» из группы – 33%, «Спартака» – 20%. А каковы шансы каждой из команд дойти до каждой стадии?

Шансы «Локомотива»

  • Выйдет в плей-офф – 3.00;
  • Выйдет в ⅛ –  7.00;
  • Выйдет в ¼ – 15.00;
  • Выйдет в полуфинал – 30.00;
  • Выйдет в финал –  75.00;
  • Выиграет турнир – 150.00.

Шансы «Спартака»

  • Выйдет в плей-офф – 5.00;
  • Выйдет в ⅛ – 11.00;
  • Выйдет в ¼ – 25.00;
  • Выйдет в полуфинал – 50.00;
  • Выйдет в финал –  100.00;
  • Выиграет турнир – 200.00

Как думаете, как далеко смогут пройти российские клубы? Напишите свой прогноз в комментариях!

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