Российские клубы узнали соперников по группам ЛЕ: букмекеры оценили вероятность «Спартака» и «Локомотива» сыграть в еврокубке весной
27 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в ходе которой «Спартак» и «Локомотив» узнали своих соперников. Группы российских команд выглядят следующим образом:
Группа C:
- «Наполи»,
- «Лестер»,
- «Спартак»,
- «Легия».
Группа E:
- «Лацио»,
- «Локомотив»,
- «Марсель»,
- «Галатасарай».
С полным составом групп вы можете ознакомиться здесь.
Букмекеры по-разному оценили шансы каждой из российских команд выйти из своих групп в стадию плей-офф: так, по оценкам экспертов, вероятность выхода «Локомотива» из группы – 33%, «Спартака» – 20%. А каковы шансы каждой из команд дойти до каждой стадии?
Шансы «Локомотива»
- Выйдет в плей-офф – 3.00;
- Выйдет в ⅛ – 7.00;
- Выйдет в ¼ – 15.00;
- Выйдет в полуфинал – 30.00;
- Выйдет в финал – 75.00;
- Выиграет турнир – 150.00.
Шансы «Спартака»
- Выйдет в плей-офф – 5.00;
- Выйдет в ⅛ – 11.00;
- Выйдет в ¼ – 25.00;
- Выйдет в полуфинал – 50.00;
- Выйдет в финал – 100.00;
- Выиграет турнир – 200.00
Как думаете, как далеко смогут пройти российские клубы? Напишите свой прогноз в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.