Российские клубы узнали соперников по группам ЛЕ: букмекеры оценили вероятность «Спартака» и «Локомотива» сыграть в еврокубке весной

27 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в ходе которой «Спартак» и «Локомотив» узнали своих соперников. Группы российских команд выглядят следующим образом:

Группа C:

«Наполи»,

«Лестер»,

«Спартак» ,

, «Легия».

Группа E:

«Лацио»,

«Локомотив» ,

, «Марсель»,

«Галатасарай».

С полным составом групп вы можете ознакомиться здесь.

Букмекеры по-разному оценили шансы каждой из российских команд выйти из своих групп в стадию плей-офф: так, по оценкам экспертов, вероятность выхода «Локомотива» из группы – 33%, «Спартака» – 20%. А каковы шансы каждой из команд дойти до каждой стадии?

Шансы «Локомотива»

Выйдет в плей-офф – 3.00 ;

; Выйдет в ⅛ – 7.00 ;

; Выйдет в ¼ – 15.00 ;

; Выйдет в полуфинал – 30.00 ;

; Выйдет в финал – 75.00 ;

; Выиграет турнир – 150.00.

Шансы «Спартака»

Выйдет в плей-офф – 5.00 ;

; Выйдет в ⅛ – 11 .00 ;

; Выйдет в ¼ – 25.00 ;

; Выйдет в полуфинал – 50.00 ;

; Выйдет в финал – 100.00 ;

; Выиграет турнир – 200.00

Как думаете, как далеко смогут пройти российские клубы? Напишите свой прогноз в комментариях!