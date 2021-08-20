«Шериф» — главная сенсация плей-офф ЛЧ: Кэф на проход в групповой этап — 1.22
Одной из главных сенсаций плей-офф ЛЧ этого сезона стала победа тираспольского «Шерифа» над загребским «Динамо», которое еще весной обыгрывало «Тоттенхэм» и «Краснодар» в плей-офф Лиги Европы.
До этого момента клубы 6 раз встречались между собой: 4 раза сильнее был клуб из Хорватии, еще два матча были сыграны вничью.
Примечательно, что клубы из Молдовы до этого ни разу не играли в групповом этапе Лиги чемпионов. Кроме того, за всю историю многократный чемпион Молдовы лишь трижды доходил до раунда плей-офф ЛЧ.
Путь «Шерифа» в квалификации
«Шериф» в первом квалификационном раунде оказался сильнее албанской «Теуты» (4:0, 1:0), во втором раунде был обыгран армянский «Алашкерт» (1:0, 3:1). В обоих раундах «Шериф» являлся фаворитом встреч.
В третьем квалификационном раунде чемпион Молдовы играл против «Црвены Звезды». На проход тираспольчан в двухматчевом противостоянии давали кэф 5.70, что соответствует лишь 18% вероятности. Однако «Шериф» сотворил сенсацию, пройдя сербский клуб (1:1, 1:0).
Перед первым матчем с загребским «Динамо» на проход «Шерифа» в групповой этап ЛЧ можно было поставить с кэфом 4.90.
После домашней победы над чемпионом Хорватии кэфы на проход каждой из команд выглядят следующим образом:
- Проход «Динамо» Загреб — 4.30;
- Проход «Шерифа» — 1.22.
Составы каждой из команд
Как стало известно, перед ответным матчем «Шериф» усилился двумя игроками. Речь идет об игроке сборной Северной Македонии Бобане Николове, который сыграл на Евро-2020 в трех матчах: против Нидерландов, Украины и Австрии.
Вторым новичком стал Бруно Фелипе из греческого «Ариса».
«Динамо» же, наоборот, несет кадровые потери: центральный защитник Дино Перич, из-за травмы покинувший поле в первом тайме, не сможет сыграть в ответной игре: у игрока выявлена мышечная травма.
Среди игроков молдавского клуба можно выделить Себастьена Тилля, известного по выступлениям за «Тамбов», а также Ловро Бизяка, выступавшего долгие годы за «Уфу».
Также, в свое время, за «Шериф» выступал Александр Ерохин, ныне играющий за «Зенит».
Ответный матч состоится 25 августа, в 22:00 мск. Котировки букмекеров на этот матч следующие:
- Победа «Динамо» Загреб — 1.32;
- Победа «Шерифа» — 8.80.
- Ничья — 5.50.
Для прохода в групповой этап хорватскому клубу необходимо выиграть с разницей в 4 мяча. Ф1 (-3,5) идет с кэфом 6.60.