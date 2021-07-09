Диего Симеоне продлил контракт с мадридским клубом до 2024 года. продолжит работу на посту главного тренера «Атлетико».

Хотя до старта нового сезона еще есть несколько недель, букмекеры открыли линию на достижения мадридского клуба в следующем сезоне.

Какие успехи ждут «Атлетико»?

«Атлетико» попадет в ЛЧ по итогам следующего сезона: Да — 1.02, Нет — 10.00; «Атлетико» выиграет чемпионат — 4.50; «Атлетико» выиграет Лигу чемпионов — 25.00.

Кого опередит «Атлетико» в турнирной таблице?

Опередит «Севилью» — 1.20 ;

; Опередит «Барселону» — 2.73 ;

; Опередит «Реал» — 2.73.

Напомним, что «Атлетико» выиграл прошлый сезон Ла Лиги, опередив «Реал» на 2 очка, и «Барселону» на 7 баллов.

Лучшим бомбардиром команды стал Луис Суарес, забивший 21 гол. Кэф на то, что он снова станет лучшим бомбардиром клуба — 6.50.

Аргентинский специалист возглавляет команду с 2011 года. За это время ему удалось дважды выиграть чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Кроме того, он стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании. На счету Симеоне также 2 финала Лиги чемпионов.

Как думаете, правильно ли поступил Симеоне, что остался в клубе? Поделитесь своим мнением!