Симеоне продлил контракт с «Атлетико». Букмекеры уже назвали кэф на чемпионство и попадание в ЛЧ
Диего Симеоне продлил контракт с мадридским клубом до 2024 года. продолжит работу на посту главного тренера «Атлетико».
Хотя до старта нового сезона еще есть несколько недель, букмекеры открыли линию на достижения мадридского клуба в следующем сезоне.
Какие успехи ждут «Атлетико»?
«Атлетико» попадет в ЛЧ по итогам следующего сезона: Да — 1.02, Нет — 10.00; «Атлетико» выиграет чемпионат — 4.50; «Атлетико» выиграет Лигу чемпионов — 25.00.
Кого опередит «Атлетико» в турнирной таблице?
- Опередит «Севилью» — 1.20;
- Опередит «Барселону» — 2.73;
- Опередит «Реал» — 2.73.
Напомним, что «Атлетико» выиграл прошлый сезон Ла Лиги, опередив «Реал» на 2 очка, и «Барселону» на 7 баллов.
Лучшим бомбардиром команды стал Луис Суарес, забивший 21 гол. Кэф на то, что он снова станет лучшим бомбардиром клуба — 6.50.
Аргентинский специалист возглавляет команду с 2011 года. За это время ему удалось дважды выиграть чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Кроме того, он стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании. На счету Симеоне также 2 финала Лиги чемпионов.