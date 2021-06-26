Сканер вилок: для чего нужен, сколько стоит, какие бывают

Сканер вилок – специальное ПО, сканирующее букмекерскую линию в режиме реального времени и находящее коэффициенты, которые создают «букмекерскую вилку». Задача таких сервисов – поиск коэффициентов, которые обеспечат игроку прибыль независимо от результата спортивного события. В основном такие сервисы не бесплатные – стоимость зависит от многих факторов, таких как количество охватываемых видов спорта, букмекерских рынков, доступа к вилкам LIVE, потенциальной прибыли и других.

Сканер букмекерских вилок – незаменимый инструмент для пользователей БК, которые зарабатывают на вилках. Мониторинг арбитражных ситуаций вручную – занятие скорее для любителей, чем профессионалов. Такой метод энергозатратный, и больших денег он не принесет. Специальное ПО получило большие преимущества над человеком – сканирует линию намного быстрее, работает с несколькими БК одновременно, информирует о наиболее прибыльных позициях в ставках на спорт и киберспорт.

У заработка на вилках есть и «подводные камни»: практически все БК не жалуют любителей вилок и принимают по отношению к ним такие жесткие меры как блокировка аккаунтов, порезка счетов, дополнительные верификации. Обнаружить игроков, промышляющих на вилках, не сложно. Во-первых, спустя некоторое время после появления в линии «некорректных коэффициентов» букмекеры сами обнаруживают ошибки. Во-вторых, отдельные кадры внутри компаний сами используют сканеры для идентификации среди игроков БК любителей «арбитража».

В нашем обзоре мы собрали популярные сканеры вилок и описали их главные характеристики. В перечень выбранных топ сервисов вошли:

Allbestbets;

Betspan;

BMBets;

PositiveBet;

RebelBetting;

Scan-Sport;

BreakingBet;

Surebet;

The Forks;

3Bet.

Allbestbets

Allbestbets – известный сервис, входящий в любой рейтинг сканеров вилок. Программа «мониторит» вилки по более 20 видам спорта в более 100 БК всего мира. Поиск букмекерских вилок происходит по линиям LIVE и prematch. Помимо функции стандартного сканера коэффициентов, сервис также отслеживает «коридоры».

Allbestbets на борту имеет функцию «близкие коэффициенты», информирующую о схожем коэффициенте в линии другой БК. Эта функция приходит игроку на выручку, если он не успел сделать нужную ставку в нужной конторе. Сервис оснащен фильтром по маркетам, спортивным дисциплинам, чемпионатам, дате и времени, а также прибыльности «арбитражных ситуаций». Пользователь может выбрать формат коэффициентов, масштаб окна, включить или отключить звук и уведомления.

Программа сканирует вилки с 2-я и 3-я исходами, осуществляет переход из сканера на сайт нужного букмекера, сокращая время на размещение ставки.

Allbestbets предлагает несколько вариантов подписок: пакет «Prematch базовый» стоит €29.99, пакет «Prematch профессиональный» – €49.99. Для пользователей, нацеленных ставить на вилочные исходы по ходу матчей, разработчики предлагают 2 варианта подписки: «LIVE начинающий» стоимостью €99.99 и «LIVE профессиональный» стоимостью €189.99.

Betspan

Несмотря на то, что Betspan только недавно появился на рынке сканеров вилок, он уже успел стать популярным среди профессиональных «вилочников». Сервис сканирует линию более 90 онлайн-букмекеров. Функции программы включают фильтр букмекерских контор и видов спорта, калькулятор, а также приостановка подписки на время. Сервис работает с линией как раздела лайв, так и прематч.

Месячная подписка сканера Betspan в пакете «Prior» стоит $27.99, в пакете «LIVE» – $59.99. Месячный пакет «LIVE + Prior» стоит $79.99. Кроме того, пользователи могут выбрать ознакомительный вариант подписки – работает он всего 7 дней, но стоимость его также ниже. Доступ к вилкам и коридорам с прибылью от 0 до 1% предоставляется бесплатно, соответственно беттер может оценить работу сервиса без денежных затрат.

BMBets

BMBets представлен в сегменте вилочных сканеров более 10 лет. Сервис сравнивает букмекерские коэффициенты в линиях более 100 онлайн-букмекеров. Помимо стандартной программы, разработчики запустили и бесплатную версию сканера для ставок, поэтому сервис получил популярность у начинающих «вилочников».

На главной странице сайта программа в режиме онлайн показывает наиболее прибыльные вилки. Кроме поиска вилок ПО идентифицирует коридоры и ставки с перевесом. С помощью функции фильтра пользователь может сортировать события по спортивным разделам и размеру коэффициентов. Присутствует функция сохранения пользовательских настроек – юзер сможет продолжить работу со сканером после выключения компьютера или выхода из аккаунта.

PositiveBet

PositiveBet – российский сканер букмекерских вилок, присутствующий на рынке с 2013 года. Обнаруживает арбитражные ситуации в линии 23 БК, клиентами которых в основном резиденты стран бывшего СНГ. Из-за этого большинство пользователей сервиса – беттеры с России и ближнего зарубежья.

Программа сканирует вилки в линиях таких популярных видов спорта как футбол, теннис, хоккей, баскетбол. ПО работает быстро, без сбоев и задержек, поэтому подойдет капперам, размещающим ставки по ходу матчей. Среди функций сканера интегрирован фильтр для отбора коэффициентов по БК, спортивным дисциплинам, времени существования вилки. Кроме вилок программа исследует букмекерскую линию на предмет коридоров и валуйных коэффициентов.

Для пользователей, которые размещают ставки на вилочные исходы со смартфонов, разработчики PositiveBet создали мобильную версию сканера. Скачать ее на мобильное устройство на базе iOs или Android можно с сайта сервиса.

Месячная подписка стоит $99, недельная – $29.9, подписка на один день – $9.9. «Вилки» с доходом до 1% отображаются бесплатно. Кроме того, в компании действует система скидок, соответственно цены на подписки иногда снижены.

RebelBetting

RebelBetting – популярный сканер вилок шведского производства, созданный в 2007 году. По скорости поиска коэффициентов превосходит многие другие сканеры. Программа исследует линию более 80 онлайн-букмекеров, причем поиск происходит не только по самым популярным видам спорта, но и по экзотическим – лошадиным скачкам, регби, американскому футболу. Недостаток сервиса – отсутствие сканера в лайв линии. При этом, пользователи программы утверждают, что это компенсируется большим количеством обнаруживаемых позиций из линии prematch.

Сайт переведен на 10 языков мира, однако русскоязычную версию сайт не поддерживает. Также к минусам программы стоит отнести высокую стоимость подписки, которая превышает большинство предложений на рынке. Месячный доступ к сканеру стоит €129, недельный – €39. Пользователям, решившим подписать программу на полгода, подписка обойдется с 25% скидкой – такой пакет будет стоить €581 или €97 в месяц.

Scan-Sport

Scan-Sport – российский вилочный сканер, созданный в 2007 году. Его сложно определить на первые места в списке лучших ресурсов, поскольку он отображает малое количество вилок, а также включает ограниченный набор функций. Ресурс функционирует на русском языке, а поиск вилок совершает по более чем 30 букмекерским конторам, охватывая более 10 видов спорта. Из недостатков сканера – покрытие только популярных рынков: фор, исходов и тоталов.

Большое преимущество сервиса в том, что он бесплатный. Вилки в ставках на спорт из раздела прематч независимо от прибыли отображаются на главной странице ресурса. Что касается вилок в линии лайв, доступ к ним предоставляется после регистрации на сайте. После создания аккаунта и входа в личный кабинет пользователю нужно нажать кнопку «получить бесплатный доступ на 1 день». После этого юзер получит полный доступ к сканеру. Такое действие можно повторять неограниченное количество раз.

BreakingBet

BreakingBet конкурирует с другими сканерами вилок с 2017 года. ПО обрабатывает линию 49-и онлайн-букмекеров в разделах LIVE и прематч. В набор функций включен фильтр – пользователь может выбрать сортировку по букмекерам, доходу вилки, времени до начала матча, количество исходов в вилке.

Сайт поддерживает работу на 6 языках мира, включая русский. Среди функций сервиса есть приостановка работы сканера на время. Стоимость подписки зависит от тарифного плана и количества дней. К примеру, недельная подписка на поиск букмекерских вилок из линии обойдется пользователю в €3.99, в то время как объединенный пакет Prematch + LIVE будет стоить €5.99.

Surebet

Surebet функционирует с 2009 года, в начале своей деятельности сервис был одним из немногих представителей в своей сфере. Программа исследует линию 90 БК, однако делает это не так быстро как другие вилочные сервисы. Кроме вилок surebet ищет «коридоры» и ставки с перевесом. Весь спектр функций surebet заточен на работу с линией prematch. Программа включает фильтры возраста «вилок», времени до начала матча, прибыли, букмекеров и спортивным дисциплинам.

Создатели предлагают пользователям несколько тарифных планов. Стоимость пакета «профессиональный» – €8.90 в неделю и €25.90 в месяц. Пакет «профессиональный+», включающий помимо вилок и ставок с перевесом еще и коридоры, стоит €9.90 в неделю, €27.90 в месяц. Функция бесплатного поиска «вилок» отображает арбитражные ситуации из линии по всем маркетам и спортивным дисциплинам но прибыль таких вилок не превышает 1%.

The Forks

The Forks – российский вилочный сканер, определяющий «вилки» и автоматически размещающий ставки в режиме лайв. Конкурентное преимущество the Forks – быстрая скорость реагирования. Несмотря на то, что многие «вилки» живут всего несколько секунд программа успевает найти их и совершить нужные ставки.

Сканер обрабатывает линию более 30 букмекеров, имеет удобную настройку фильтров, калькулятор, функции обновления коэффициентов и автоматического перерасчета суммы ставки для каждого «вилочного плеча». Кроме того, программа автоматически добавляет события в купон, изменяет сумму ставки в случае изменения коэффициентов.

Бесплатный сервис ищет вилки с доходностью до 1%. Кроме того, в этой версии сервис не делает ставки автоматически. Все функции ресурса доступны в подписке стоимостью $95 в месяц. Недельная подписка обойдется пользователю в $28.5, дневная – $9.5.

3Bet

3Bet – ресурс, сканирующий линию 16 букмекеров в популярных видах спорта. Сканер охватывает большинство букмекерских маркетов, а идентификация вилки происходит в течение 3-х секунд. Программа содержит фильтры с сортировкой ставок по спортивным дисциплинам, маркетам, прибыли, размеру коэффициентов, времени существования вилки. Одного из букмекеров можно назначить в качестве основного – сервис будет использовать коэффициенты из линии этой БК в качестве точки отсчета.

3Bet поддерживает работу двух версий сервиса: для компьютера и мобильных устройств. Дневная подписка на сервис стоит 99 рублей, в то время как месячный тарифный план – 490 рублей. Любители ставок по ходу матча могут приобрести месячный план LIVE 990 рублей. Объединенный пакет стоит 1290 рублей в месяц. Сканирование линии большего количества контор и видов спорта доступно в тарифных планах серии «Pro», однако стоимость таких тарифов выше.

Сканер вилок: какой выбрать

Сканер вилок – незаменимый инструмент капера, использующего стратегию игры на завышенных коэффициентах как источник дохода. Преимущество таких программ над человеком – это скорость нахождения лучших коэффициентов, автоматизация работы, доступ к кабинету для работы с «арбитражными ситуациями».

Перед тем выбирать софт для вилок важно определиться с целями и характером задач, с которыми он должен справляться. В случае если вы хотите ставить вилки ради забавы, то оптимальный вариант – бесплатная версия одного из сканеров перечисленных выше. Прибыль от таких ставок будет невысокой, однако вы сможете почувствовать себя в роли классического «вилочника».

Если же задача – стать профессиональным игроком, то начать также можно с бесплатной версии сканера, однако спустя некоторое время все же придется оформить платную подписку на подходящий сервис.

Учитывая то, что многие вилки «живут» всего несколько минут, скорость обнаружения завышенных коэффициентов – ключевая характеристика сканера. Чем скорее ПО идентифицирует «вилку», тем больше шансов у игрока заключить пари по наиболее выгодным коэффициентам. Профессиональные трейдеры и капперы быстро реагируют на привлекательные котировки, поэтому жизнь завышенного коэффициента не велика.

Еще одна важная функция сканера – количество охватываемых видов спорта и букмекеров, по линии которых проводится мониторинг. Чем больше букмекерских линий просканирует программа, тем больше вилок она обнаружит, соответственно принесет вам большую прибыль.