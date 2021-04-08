Сколько Головин забьет до конца сезона? Букмекеры открыли линию на статистику игрока по итогам сезона

Александр Головин проводит неплохой сезон в «Монако»: полузащитник забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 15 матчах Лиги 1. Недавно букмекеры открыли линию на статистику Головина по итогам сезона.

Какая статистика будет у Головина по итогам сезона?

На данный момент «Монако» находится на третьем месте Лиги 1, отставая от лидирующего «Лилля» всего на 4 очка за 7 туров до конца. Чем Головин может помочь своей команде в оставшихся матчах? Вот какие ставки предлагают букмекеры.

Забьет больше 5 голов (текущий счет: 4) — 2.60 .

. Отдаст больше 9 ассистов (текущий счет: 7) — 1.80 .

. Хоть раз сделает дубль — 7.00 .

. Хоть раз сделает хет-трик — 35 .00 .

. Забьет автогол — 15.00 .

. Получит больше двух желтых карточек (текущий счет: 1) — 2.00 .

. Получит красную — 8.00.

Как мы видим, самый большой коэффициент дают на хет-трик (35.0). Напомним, что на счету Головина уже есть один хет-трик в этом сезоне: россиянин оформил его в выездном матче против «Нима», который «Монако» выиграл со счетом 4:3.

Как вы считаете, сможет ли Головин помочь своей команде завоевать чемпионство? Делитесь мнением в комментариях!