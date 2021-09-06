Смолов забил 6 мячей за шесть туров в РПЛ! Вероятность гола против Мальты – 55%
Форвард «Локо» и сборной России Федор Смолов за шесть туров РПЛ забил 6 голов. За сборную Смолов отдал две голевые передачи против Кипра (2:0), а в игре против Хорватии (0:0) нападающий не принимал участия.
Сборная России сыграет в Москве на «Открытии Арене» против сборной Мальты. Матч стартует в 21:45.
Поставить на гол Смолова можно с кэфом 1.80. Дубль игрока оценивается кэфом 5.06.
Букмекеры открыли линию на результативность форварда в предстоящем матче:
- Забьет первый или последний гол в матче – 2.55;
- Забьет гол или отдаст голевую передачу – 1.60;
- Забьет гол и отдаст голевую передачу – 8.00;
- Оформит хет-трик – 17.00.
В каком промежутке он забьет?
- С 1 по 15 мин – 13.00;
- С 1 по 30 мин – 6.00;
- С 16 по 30 мин – 11.00;
- С 31 по 45 мин – 8.00;
- С 46 по 60 мин – 8.00;
- С 61 по 75 мин – 8.00;
- С 76 по 90 мин – 8.00.
Если он все-таки забьет, то как?
- Забьет левой ногой – 6.00;
- Забьет с пенальти – 5.00;
- Забьет головой – 12.00;
- Забьет правой ногой – 2.50;
- Забьет из-за пределов штрафной – 12.00.
Кэф на то, что на Смолове назначат пенальти равен 10.00.
Сможет ли Смолов забить за сборную? Пишите в комментариях!
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