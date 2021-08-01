Смолов останется в «Локомотиве». Клуб считает его одним из лидеров. Кэф на то, что он станет лучшим бомбардиром сезона в РПЛ – 10.00
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов не покинет клуб в это трансферное окно.
По информации источника, новый руководитель клуба по спорту и развитию Ральф Рангник заявил, что «Локомотив» считает Федора одним из лидеров команды и он не будет продан этим летом.
После закрытия окна руководство клуба снова пообщается со Смоловым, и они вместе спокойно определятся по его будущему.
В нынешнем сезоне РПЛ Смолов уже забил 2 гола в двух турах. Лучшим бомбардиров турнира является его одноклубник Рифат Жемалетдинов с 3 голами.
Поставить на то, что Смолов станет лучшим бомбардиром сезона можно за кэф 10.00. Главным фаворитом считается нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Его победа оценивается кэфом 3.70.
Источник: https://www.sport-express.ru/f...
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