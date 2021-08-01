Нападающий «Локомотива» Федор Смолов не покинет клуб в это трансферное окно.

По информации источника, новый руководитель клуба по спорту и развитию Ральф Рангник заявил, что «Локомотив» считает Федора одним из лидеров команды и он не будет продан этим летом.

После закрытия окна руководство клуба снова пообщается со Смоловым, и они вместе спокойно определятся по его будущему.

В нынешнем сезоне РПЛ Смолов уже забил 2 гола в двух турах. Лучшим бомбардиров турнира является его одноклубник Рифат Жемалетдинов с 3 голами.

Поставить на то, что Смолов станет лучшим бомбардиром сезона можно за кэф 10.00. Главным фаворитом считается нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Его победа оценивается кэфом 3.70.

Источник: https://www.sport-express.ru/f...