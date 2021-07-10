Сможет ли Месси выиграть Кубок Америки? Кэф на гол в финале против Бразилии – 2.70!
Лионель Месси отлично проводит Кубок Америки-2021. Лео отыграл все матчи, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Игрок сборной Аргентины делит первую строчку лучших бомбардиров КА с Диасом Луисом (Колумбия) и Лападула Джанлука (Перу) – у них также в активе по четыре забитых гола.
11-го июля сборная Аргентины сыграет против Бразилии в рамках финала Кубка Америки. Игра стартует в 03:00 по московскому времени. Кэф на то, что Месси забьет – 2.70.
Линия на голы Месси в матче против Бразилии:
- Забьет хотя бы один гол – 2.70:
- Оформит дубль – 13.00;
- Сделает хет-трик – 45.00.
В каком промежутке Месси забьет?
- С 1 по 15 мин – 11.00;
- С 1 по 30 мин – 6.00;
- С 16 по 30 мин – 11.00;
- С 31 по 45 мин – 11.00;
- С 46 по 60 мин – 11.00;
- С 61 по 75 мин – 11.00;
- С 76 по 90 мин – 11.00.
Если он все-таки забьет, то как?
- Забьет правой ногой – 9.00;
- Забьет левой ногой – 3.00;
- Забьет с пенальти – 10.00;
- Забьет головой – 12.00;
- Забьет из-за пределов штрафной – 5.50;
- Забьет ударом со штрафного удара – 8.00.
Кэф на то, что судья назначит пенальти за фол на Месси равен 8.50.
Как вы думаете, удастся ли Месси индивидуальными действиями принести победу Аргентине в Кубке Америки? Пишите в комментариях!
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