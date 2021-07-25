«Спартак» ведет переговоры с Соболевым о новом контракте. Кэф на то, что форвард станет лучшим бомбардиром РПЛ – 8.00
«Спартак» намерен подписать новый контракт с нападающим Александром Соболевым.
По информации «Спорт-Экспресса», стороны ведут переговоры о новом соглашении на улучшенных для футболиста условиях.
Срок действующего контракта Соболева с красно-белыми истекает в 2024 году.
В прошлом сезоне 24-летний форвард забил 14 мячей в 22 играх РПЛ.
Букмекеры предлагают поставить на то, что Соболев станет лучшим бомбардиром стартовавшего сезона за 8.00.
Фаворитом гонки снайперов является Сердар Азмун. Кэф на него – 3.50.
На лучшего голеадора прошлого сезона Артема Дзюбу можно поставить за 5.00.
Также в пятерку основных претендентов по мнению аналитиков входят Йордан Ларссон с кэфом 8.00 и Джордже Деспотович с кэфом 10.00.
Больше котировок на лучшего бомбардира РПЛ можно найти здесь.
Источник: https://www.sport-express.ru/f...
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