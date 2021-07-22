Сегодня «Сочи» проведет свой первый матч во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Первый матч сочинцы проведут дома. Противостоять команде Владимира Федотова будет азербайджанская «Кешля».

К старту еврокубкового сезона «Сочи» подходит в неплохой форме. Команда в последних двух матчах Кубка Париматч Премьер одержала победы над «Рубином» и «Химками».