«Сочи» стартует в еврокубках. Кэф на победу россиян – 1.19
Сегодня «Сочи» проведет свой первый матч во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.
Первый матч сочинцы проведут дома. Противостоять команде Владимира Федотова будет азербайджанская «Кешля».
К старту еврокубкового сезона «Сочи» подходит в неплохой форме. Команда в последних двух матчах Кубка Париматч Премьер одержала победы над «Рубином» и «Химками».
Winline считает, что «Сочи» – фаворит предстоящего матча, который начнется 22 июля в 19:00:
- «Сочи» – 1.19;
- Ничья – 6.60;
- «Кешля» – 17.00.
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